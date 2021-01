Gremios docentes, sin aviso oficial de la vuelta a clases

El secretario general del Sindicato de Docentes Catamarca (Sidca), Sergio

Guillamondegui, dio a conocer que hasta el momento no recibieron información por

parte del ministerio de Educación sobre el retorno a las clases, que está previsto para

el 8 de marzo, con el sistema bimodal (presenciales y virtuales).

Según comentó Guillamondegui (foto) a El Esquiú Play, “todavía no hemos sido

convocados por el ministerio de Educación a los fines de que se nos informe sobre lo

que sería el retorno a clases. Y sobre todo lo que le preocupa a la docencia, a los

afiliados, a los demás gremios que componen la intersindical, bajo qué protocolos

(para prevenir contagios de COVID-19) van a regresar”.

El referente de Sidca también reconoció que “en Catamarca se ha hecho un anuncio

(de que inician el 8 de marzo), pero no hay convocatoria del ministerio”. Luego,

planteó que “si hay una eventual vuelta a clases, tiene que ser con la seguridad de

que los trabajadores están protegidos y que las condiciones estén dadas. Hasta el

momento no tenemos información sobre esas condiciones”.

En otro tramo de la entrevista con este medio, Guillamondegui consideró que “el

sentir de los docentes es regresar a la actividad en condiciones seguras y esto se

podrá dar con varios matices. Hay quienes piensan que tienen que estar con la

vacunación completa, hay quienes sostienen que el Estado garantice los protocolos.

Pero creo que el ideario general son condiciones seguras de salubridad”.

Vacunas

El titular del Sidca, además, mencionó que los gremios pidieron que el Gobierno

realice un relevamiento para saber cuántos docentes integran el grupo de riesgo ante

el coronavirus. Con esto, apuntan a identificar a los trabajadores de la educación que

pueden ser prioridad a la hora de recibir la vacuna.

“Nosotros tenemos nuestro relevamiento privado de nuestros afiliados, de los demás

gremios, que hablan de un 25% de personas que integrarían este grupo para que

esto ayude a generar un plan de vacunación dando preferencia a esos compañeros,

también incluir y conocer cuál va a ser el plan de vacunación hacia los trabajadores

de la educación que son los docentes y no docentes, que son gente que están más

expuesta tanto por la edad y la actividad que ellos desarrollan”, aseguró.

Conectividad

“Nos preocupa en Catamarca la conectividad. Catamarca junto a Santiago del Estero

son los últimos en la lista de la conectividad. Creo que el Gobierno provincial tiene

que trabajar en dar conectividad y el mismo acceso a toda la provincia para

garantizar la educación”, cerró.