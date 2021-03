Gremios docentes y Gobierno no logran ponerse de acuerdo

Ayer tuvo lugar la segunda audiencia de conciliación obligatoria entre los gremios

docentes de Sidca, Ateca, Suteca, UDA y Sadop y el ministerio de Educación en la

dirección provincial de Inspección Laboral, a cargo de Diego Romero. En la

oportunidad, los representantes gremiales plantearon distintas inquietudes que aún

no fueron resueltas y también el pidieron al Gobierno que mejore la oferta sobre

incremento salarial.

Sobre el pedido de mejora salarial, desde el Gobierno insistieron con el 34,6% (5%

enero/21, 5% febrero/21, 12,3% abril/21, 12,3% agosto/21, y cláusula revisión mes de

septiembre 2021.

Ante ello, los gremios pidieron una mejor oferta o que se libere las partes.

Entre otras cuestiones, los gremios plantearon que en carácter de muy urgente se dé

cumplimiento de los cargos de secretario de nivel primario y otras modalidades a los

fines de posibilitar que estos cargos puedan ser ofrecidos en la asamblea interna,

haciendo mención que ante la falta de normativa y omisión de decreto de

autorización, la misma cobertura sea realizada mediante Resolución Ministerial

conjunta entre ministerio de Trabajo y ministerio Educación ad referéndum ante el

Ejecutivo Provincial.

Exigieron también la regularización de las escuelas rurales que a la fecha sigue bajo

la figura de equipos de conducciones organizadores y corresponde regularizar tal

situación.

Por otra parte, la intersindical docente sostuvo que del informe presentado por Obras

Públicas corresponde nada más que a un 17% del total de los establecimientos

escolares relevados, de los cuales el 8% de ese 17% está en condiciones para la

presencialidad.

Además, solicitaron que las asambleas de opción de cargos de todos los niveles

sean publicados no solamente en la página web, sino que además se lo realice por

los medios masivos de comunicación y escuelas cabecera con la antelación

correspondiente.

Otro punto fue la agilización del pago de deudas y altas del personal docente por

cuanto el mismo no puede exceder los 45 días.

Al respecto, Sergio Guillamondegui, del Sidca, comentó: “La intersindical entiende

que hay una posición inflexible por parte del Gobierno, sabemos que debemos llegar

a un acuerdo entre ambas partes. Nosotros les manifestamos que esperamos que

mejoren la propuesta, porque si no mejoran la oferta no habrá ninguna posibilidad de

acordar con los docentes.

”Así que pedimos expresamente que en lo salarial se reformule la propuesta para que

sea acorde a las necesidades del salario que requiere hoy por hoy un docente, más

en la situación que se está viviendo con la pérdida del poder adquisitivo”, afirmó.