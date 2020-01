Guardia de seguridad del Abierto de Australia le niega el acceso a Rafa Nadal: no tenía credencial

Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas del mundo y actualmente es el número 1 del ranking ATP. Su rostro es fácil de reconocer y es difícil imaginar que pudiera caminar por la calle sin que generar un alboroto entre los fans.

Sin embargo, este martes tuvo un día negro en el Abierto de Australia, ya que además de perder ante Dominic Thiem en los cuartos de final, un guardia de seguridad no lo reconoció y por un momento no lo dejó ingresar al sector que es exclusivo para deportistas y periodistas acreditados.

Gotta love it when security treats EVERYONE equal @RafaelNadal I #AusOpen pic.twitter.com/7el1QXIAfb

— US Open Tennis (@usopen) January 29, 2020