Guillermo Andrada opinó sobre el acuerdo con el FMI

El legislador por el Frente de Todos subrayó que al Gobierno nacional «le tocó hacer frente a las consecuencias de esa gran irresponsabilidad en medio de la pandemia» y destacó que «aún así el país tuvo una gran recuperación, como lo demuestra el crecimiento del PBI de 10,2 a fines de 2021».

“Logramos crecer durante la pandemia, pudimos hacer frente a algunos vencimientos iniciales, pero es necesario un acuerdo que nos permita crecer y a partir de ese crecimiento amortizar esa enorme deuda de manera diferente, porque es la única forma que tiene Argentina para poder desarrollarnos”, remarcó, a lo que pronosticó que la Cámara alta del Congreso dará sanción definitiva al Programa de Facilidades Extendidas.

Explicó que a diferencia de otros acuerdos que el país alcanzó con el FMI para refinanciar deudas, que eran muy estrictos, en este no se toca lo previsional, ni la legislación laboral. «Esto nos permite que en infraestructura se pueda incrementar el gasto hasta el dos por ciento del PBI y que se mantenga el gasto en ciencia y tecnología”, advirtió.

Más adelante, recordó que “el presidente Alberto Fernández tomó la decisión política de acordar con el Fondo, el Ministro Martín Guzmán lo articuló y es responsabilidad de nosotros trabajar porque el default no es una opción sana para la Argentina, eso sería ciertamente inviable para nuestro país”.

Así también, indicó que si bien este Programa de Facilidades Extendidas contempla la segmentación tarifaria, aspectos tributarios, entre otras medidas, «en sí es un acuerdo que, en el marco de que debemos hacer frente a una deuda injusta, nos da la posibilidad de crecimiento».

Finalmente y con relación a los incidentes en las inmediaciones del Congreso cuando sesionó Diputados, Andrada expresó su deseo de que los hechos de violencia no se repitan cuando sesione el Senado. “Soy muy respetuoso de los mecanismos de reclamo, de la protesta, si al querer manifestar una opinión o un desacuerdo aquella es pacífica. Cuando hay violencia la repudio absolutamente”, concluyó.

Unidad

Por su parte, la senadora nacional Lucía Corpacci se refirió a las internas que genera el entendimiento con el FMI en el Frente de Todos. «Los argentinos no estamos bien y no ayuda que andemos peleándonos entre nosotros”, manifestó.

Si bien reconoció que «hay compañeros de nuestro espacio que piensan que no hay que acordar», afirmó que «es importante encontrar un acuerdo». “Somos una coalición y es natural que haya diferencias. Lo que no puede pasar es que hablemos de las discusiones entre nosotros y no hablemos de por qué estamos en donde estamos”, añadió.

“Objetivamente, hubo un Néstor Kirchner que nos sacó del Fondo y hubo un Mauricio Macri que nos volvió a llevar al Fondo. Eso tiene que estar por encima de las diferencias entre nuestro espacio político”, agregó.