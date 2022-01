Gunna tiene listo su tercer álbum

El rapero reveló el pasado 5 de enero la lista de canciones de su tercer álbum “DS4Ever”, bajo el sello Young Thug, dos días antes de su lanzamiento programado para el viernes 7 de enero.

La lista incluía una canción titulada “Pussy Power” con la participación de Drake, y el single principal “Too Easy” con la colaboración especial de Future.

Una semana más tarde, hoy 14 de enero, Gunna debió nuevamente anunciar su lanzamiento y al mismo tiempo pidió disculpas por el retraso de su material, ya que el mismo estaba programado para la semana pasada.

El álbum inicial de 19 canciones “DS4Ever” cuenta con la colaboración de 21 Savage (en “Thought I Was Playing”), Kodak Black (“How You Did That”), Lil Baby (“25k Jacket”) y Roddy Ricch (“Too Easy Remix”).

El año pasado Gunna apareció en un total de 23 singles -incluyendo ‘Waves’ con Polo G, ‘Why Why’ con Doja Cat y ‘Pay The Fine’ con Young Thug- así como en una nueva compilación de YSL titulada ‘Slime Language 2’.

Mientras tanto, Drake lanzó su sexto álbum ‘Certified Lover Boy’ en septiembre, antes de actuar con Kanye West en un espectáculo en Los Ángeles el mes pasado.

