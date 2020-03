Gustavo Saadi se comprometió en generar estabilidad laboral de manera paulatina

El intendente capitalino, Gustavo Saadi, dejó inaugurado un nuevo período de sesiones en el Concejo Deliberante, con una serie de anuncios que abarcan todas las áreas del Municipio, y realizó una amplia convocatoria a todos los sectores políticos y sociales para trabajar juntos por la ciudad.

A menos de tres meses de haber asumido y en su primer mensaje oficial a los ediles y los vecinos, el jefe comunal trazó una síntesis de los objetivos de su gestión, exhibió algunas medidas ejecutadas durante sus primeras semanas en el Gobierno municipal y dio a conocer los principales proyectos que puso en marcha para la ciudad.

El intendente explicó los alcances del Plan Estratégico 2030, reafirmó que se apuntará al turismo como principal herramienta para el desarrollo económico y puso énfasis en las medidas para la reactivación del consumo, con un fuerte apoyo a emprendedores, comerciantes e industriales locales.

Destacó también la educación, la salud, la seguridad y el medio ambiente como aspectos prioritarios para su gobierno, en el cual dijo que buscará un nivel inédito de protagonismo y participación a los vecinos. Señaló, además, su decisión de afianzar el desarrollo tecnológico y la modernización del Municipio, y detalló importantes obras y proyectos en materia de servicios públicos, urbanismo e infraestructura.

“Junto con nuestro equipo de trabajo, iniciamos este desafío con el máximo compromiso, pero sabemos que para transitar el camino necesitamos del aporte de todos. El primer concepto que tenemos perfectamente asimilado y con mucha claridad es que el Municipio no es propiedad de una persona ni de un sector político, por eso la única manera de gobernar que concebimos es con las puertas abiertas”, sostuvo Saadi.

El intendente expresó que “es importante que la participación vecinal supere la simple expresión de deseos y quede institucionalizada”, por lo que trabajará con los concejales en un nuevo proyecto “que asegure la real aplicación del Presupuesto Participativo, para que cuando presentemos el Presupuesto 2021 los vecinos puedan decidir qué obras realizar en sus respectivos barrios o circuitos”.

Estabilidad laboral

En el acto realizado en el Complejo Cultural Urbano Girardi, el jefe comunal anticipó que en los próximos días se iniciarán las paritarias con el SOEM, brindó tranquilidad a los trabajadores al asegurar que nadie que cumpla con su labor perderá el puesto, y se comprometió a brindar estabilidad laboral de manera paulatina, ordenada y transparente.

“Un objetivo irrenunciable es que la familia de los trabajadores municipales se encuentre cada vez mejor en nuestra gestión, salarialmente, en sus condiciones laborales y en estabilidad. A esa meta nos acercaremos en forma paulatina y sin comprometer las finanzas de la comuna (…) Sabemos que la situación económica no es sencilla, y por eso los municipales ya perciben un incremento acordado en concepto de adelanto de paritarias, que les permitió mejorar los sueldos antes de que se definan los aumentos de este año”, apuntó antes de convocar al SOEM a las paritarias subrayando que con el gremio “nos une el interés de que cada empleado perciba el mejor salario posible, y ese punto de partida garantiza que llegaremos a buen puerto”.

Puntualizó, posteriormente, el panorama encontrado con el un completo relevamiento de quienes están incluidos en el programa Catamarca Ciudad Trabaja, con múltiples propustas e iniciativas para mejorar su situación y abrirles nuevas posibilidades de desarrollo.

Reactivar el consumo

Por último, las medidas adoptadas para reactivar el consumo, fundamentalmente a través de la Caja de Crédito Municipal y el fortalecimiento de la economía social y el emprendedurismo, ocuparon el tramo de cierre del mensaje.

“Nuestra Capital no tiene potencial minero, no tiene un desarrollo industrial a gran escala, no tiene condiciones especiales para la actividad agroganadera. Pero es una ciudad turística por naturaleza, porque contamos con todos los atractivos que no se pueden comprar. Y nuestra tarea será explotar ese potencial, capacitarnos, generar la infraestructura necesaria y trascender por ese camino, para generar nuevos recursos, nuevos empleos y nuevas oportunidades. Creamos el área de Turismo y Desarrollo Económico, precisamente porque estamos convencidos de que el mayor potencial para el crecimiento de nuestra ciudad pasa por lograr ese objetivo que soñamos por generaciones y nunca logramos consolidar definitivamente”, concluyó.