Gustavo Saadi: «las PASO son una excelente herramienta»

Las declaraciones del intendente se suman a los planteos que realizó la semana pasada el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Nicolás Zavaleta (FT), quien reclamó por las PASO. «Desde el Gobernador para abajo discutamos las mejores opciones», dijo.

Con los dichos de Saadi se abre otro capítulo en las diferencias dentro del Frente de Todos en torno a las elecciones primarias, en un contexto en el que se analiza la posibilidad de desdoblar las elecciones de 2023 para separarlas de las nacionales y elegir cargos provinciales en marzo, en cuyo caso las PASO deberían realizarse en enero.

Semanas atrás, el gobernador Raúl Jalil planteó la posibilidad de suspender las PASO provinciales y pidió “volver a discutir” la ley, al asegurar que “hay un agotamiento de la gente en cuanto a la política y a las PASO”. “Es una ley que se tiene que debatir un poco pero es una decisión que vamos a tomar más adelante”, había dicho.

Por su parte, el senador nacional Guillermo Andrada se pronunció días pasados a favor de que los partidos políticos tengan internas para dirimir candidaturas, porque esa es una herramienta “para formar cuadros políticos”. “Siempre he sido partidario de que haya internas en los partidos políticos. Considero que la política tiene que formar cuadros políticos y en eso tenemos un gran déficit porque durante muchos años hubo candidaturas que no vienen de la política. Creo que para estar en la política tenés que tener cierta formación, tenés que haber estado en los partidos políticos, debatir, mostrar tus ideas. Siempre he querido que los candidatos surjan de una interna”, insistió.

Enojo de vecinos

Por otra parte, el intendente cuestionó con dureza al Ministerio de Agua y Energía y la Caja de Crédito y Prestaciones Sociales por la situación en la que se encuentran vecinos de Valle Chico que recibieron sus viviendas de parte de la Provincia sin los servicios básicos, como el alumbrado público. “Cuando se entregan viviendas tiene que ser en el marco de una obra completa, esto es una responsabilidad elemental que tiene que asumir (la ex) CAPRESCA y el Ministerio de Servicios Públicos. Si no lo hacen al menos podrían avisarnos que no van a cumplir con su obligación”, dijo.

El malestar de Saadi radica en que los vecinos acusan a la Municipalidad de no brindar el servicio de alumbrado público cuando ésta no tiene nada que ver. Ante esta situación, el intendente anunció que la Capital se hará cargo de estas inversiones. «Los vecinos no pueden estar esperando mientras Servicios Públicos o CAPRESCA se tiran la pelota entre ellos», cerró.

Los vecinos que reclaman son los ubicados sobre la avenida 2. Sus viviendas fueron entregadas en abril por la ex-CAPRESCA. A la tarde, Saadi se reunió con los vecinos de la zona y corroboró que una parte ya tiene alumbrado y que el resto lo tendrá en los próximos días por gestiones de la municipalidad.