El intendente capitalino, Gustavo Saadi, participó del acto realizado en el Paseo de la Fe, para defender la democracia y convocar a la unidad en defensa de la paz social.

Gustavo fue el último orador del encuentro, y pidió terminar con los discursos de odio y violencia y comenzar a debatir ideas y proyecto en beneficio del pueblo.

El siguiente es el discurso completo del jefe comunal:

«En primer lugar, desde aquí de Catamarca, enviemos un caluroso saludo, nuestra solidaridad, respeto, cariño y amor a la compañera vicepresidenta Cristina Kirchner y a toda su familia, quienes fueron víctimas del peor atentado político que se dio desde la recuperación de la democracia.

Y remarco atentado político, porque he leído algunas expresiones, escuché algunas voces –minoritarias por cierto- pero que no dejan de ser representativas. Escuché la presidenta del partido de la oposición tratar de minimizar y decir que fue un hecho aislado e individual. La verdad que siguen sin entender absolutamente nada.

No se puede seguir trabajando y operando de esa manera, no puede ser que no puedan distinguir entre la institución, la democracia y una cuestión partidaria. No puede ser que no puedan distinguir entre la vida de una persona, la actual vicepresidenta de la Nación, y una cuestión electoral.

Por eso hoy debemos convocar a todos y cada uno de los catamarqueños, sin distinción de ideologías políticas; porque cuando tenemos que defender la democracia, las instituciones, la república, cuando tenemos que defender la vida de una persona no hay grieta que alcance ni nos pueda dividir: por eso estamos aquí.

Todas las compañeras y compañeros que me precedieron en la palabra dijeron que es un punto de inflexión. Sí señor, tiene que haber un antes y un después. Obviamente que en la República Argentina hay partidos políticos que tienen su pensamiento diferente. Es bueno que se debata, pero comencemos a debatir ideas, proyectos, porque lo que veníamos viendo era una persecución, un hostigamiento, una difamación; expresiones de odio y violencia exclusivamente contra una persona, y esa persona era Cristina Kirchner.

Yo no veo en los actos del peronismo guillotinas, no veo en los diputados nacionales del peronismo pidiendo la pena de muerte para nadie. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que engendró esta violencia.

Antes de venir hablé con Lucía, también con el vicegobernador Rubén Dusso y el gobernador; quienes me pidieron que hablemos de unión, de amor y que convoquemos a todos a preservar fundamentalmente la paz social en nuestra provincia y en nuestro país; a tratar de trabajar y estar aquí para conservar la democracia que tanto nos costó recuperar.

Lo que pasó ayer no puede pasar más, nos convoquemos también para defender cada uno de los derechos consagrados en el Gobierno de la compañera Cristina, y que nos convoquemos y convoquemos a todos para pedirles que dejen las expresiones de odio, que dejen las expresiones de violencia, que utilicemos la palabra en discursos para bien y no para mal, que construyamos una sociedad igualitaria y más justa para todos».

Luego dialogó con la prensa y ratificó su «llamado a la unidad y al diálogo, porque no puede haber grietas cuando están en juego la democracia, las instituciones y la vida de una persona, por eso tenemos que estar absolutamente todos juntos. Obviamente que son respetables todas las opiniones políticas diferentes y el debate es bueno, pero últimamente hubo mucha incitación a la violencia, muchas expresiones de odio que desencadenan en estas situaciones. Hoy simplemente estamos pidiendo por la paz, para conservar la democracia y que empecemos a discutir ideas y proyectos y no mensajes de odio y de violencia».

En cuanto a la impresión personal sobre lo ocurrido, señaló que «no salgo de mi estupor y de mi asombro, uno ve las imágenes y la vicepresidenta está viva de milagro. La situación es gravísima y por ello valoro esta movilización espontánea, nadie movilizó a la gente, vinieron familias y muchos jóvenes y eso es muy bueno porque habla de que queremos vivir en paz».

La entrada Gustavo Saadi llamó a terminar con los discursos de odio se publicó primero en Catamarca Provincia.