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viernes, agosto 19, 2022
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Gustavo Saadi y Gabriel Corzo se reunieron

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El catamarqueño Gabriel “Terrible” Corzo (17-0 con 3 Ko) está 15° en el ranking Mediano Jr. (hasta 69,85 Kg. / 154 Lbs) del mes de agosto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Corzo, campeón Welter Fedebol AMB y Mediano Jr. Latino OMB, consiguió acceder al escalafón mundial por primera vez en su carrera tras derrotar a Walter Castillo por PP10 el último 5 de agosto en el Polideportivo “FME”, cuando consiguió el segundo de sus cinturones.

Gustavo Saadi
Gustavo Saadi
Ahora, el catamarqueño se codea con grandes figuras del boxeo mundial. La divisional tiene como campeón al estadounidense Jermell Charlo, al australiano Tim Tszyu como 1°, al británico Liam Smith 2° y al argentino Brian “Boxi” Castaño 6°, entre otros.

Dirigido por su hermano Joel Corzo en el gimnasio “Elvis Boxing”, “El Terrible” es profesional desde mayo de 2016, cuando superó por PP4 a Gustavo Pérez en Hindú BBC.

Felicitaciones por este importante logro en la carrera del invicto catamarqueño.

Ranking OMB

Cat. Mediano Jr. (69,85 Kg. / 154 Lbs.)

Campeón: Jermell Charlo (USA)

1° Tim Tszyu (Australia)

2° Liam Smith (Gran Bretaña)

3° Tony Harrison (USA)

4° Carlos Ocampo (México)

5° Bakhram Murtazaliev (Rusia)

6° Brian Castaño (Argentina)

7° Troy Williamson (Gran Bretaña)

8° Jesús Alejandro Ramos (USA)

9° Charles Conwell (USA)

10° Damián Sosa (México)

11° Xander Zayas (Puerto Rico)

12° Josh Kelly (Gran Bretaña)

13° David Papot (Francia)

14° Patrick Allotey (Ghana)

15° GABRIEL CORZO (Argentina)

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