Ranking OMB
Cat. Mediano Jr. (69,85 Kg. / 154 Lbs.)
Campeón: Jermell Charlo (USA)
1° Tim Tszyu (Australia)
2° Liam Smith (Gran Bretaña)
3° Tony Harrison (USA)
4° Carlos Ocampo (México)
5° Bakhram Murtazaliev (Rusia)
6° Brian Castaño (Argentina)
7° Troy Williamson (Gran Bretaña)
8° Jesús Alejandro Ramos (USA)
9° Charles Conwell (USA)
10° Damián Sosa (México)
11° Xander Zayas (Puerto Rico)
12° Josh Kelly (Gran Bretaña)
13° David Papot (Francia)
14° Patrick Allotey (Ghana)
15° GABRIEL CORZO (Argentina)
La entrada Gustavo Saadi y Gabriel Corzo se reunieron se publicó primero en Catamarca Provincia.