Habló la chica violada durante 20 años por su padre: “Me decía ‘si te llenas de hijos, ningún pibe te va a querer’”

Una víctima de violación durante 20 años habló con Infobae y relató el horror que vivió por parte de su padre. A raíz de los abusos, la víctima tuvo cuatro hijos y la Justicia ordenó los resultados de ADN para confirmar la paternidad.

La primera vez que Hugo Víctor Aguirre violó a su hija Natalí ella tenía 9 años. Durante las dos décadas que siguieron los abusos nunca se detuvieron y la joven, que ahora tiene 33, pudo denunciarlo en la justicia de Santa Fe.

“El horror empezó cuando yo tenía 9 años. Mi mamá trabajaba todo el día. Él me amenazaba para que no contara nada porque me iba a matar a mi o a mi mamá”, afirmó en otra entrevista con Cortá por Lozano.

A los 12 años, quedó embarazada de su primera hija pero a su mamá le dijo que “había sido violada en un colegio”. Tenía miedo de que el hombre cumpliera con su amenaza y guardó silencio.

Con la misma metodología de amenaza, la joven quedó embarazada tres veces más y tuvo que soportar, además, la humillación de su papá. “Si te llenás de hijos, ningún pibe te va a querer”, decía Aguirre.

“Yo no viví la vida que quería vivir”, opinó la mujer, quien recibe asistencia psicológica. “Mi papá me amenazó siempre”, agregó.

“Sabía que mi papá iba a matar a quien estuviera conmigo. Me costó mucho resguardar a mis hijos, que no sufran en esta casa”, manifestó.

Aguirre fue imputado por delitos de abuso sexual con acceso carnal, promoción de corrupción de menores, amenazas y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

En el caso, Natalí prefirió no estar para no verlo y no escuchar a sus hermanas declarar en contra de ella y confirmar que los embarazos fueron “de común acuerdo”.

