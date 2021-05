Habrá secuela para “Abracadabra” con el elenco original

“¡Hermaaaaanas! Pasaron 300 años… Pero estamos DE VUELTA!”, anunció Bette Midler en su cuenta de Twitter. Y es que el trío de brujas formado por Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy estarán de vuelta con “Abracadabra” en 2022 a través de Disney+.

“Abracadabra 2” será dirigida por Anne Fletcher (“27 bodas”, “Dumplin’”) y tendrá como productor a Adam Shankman (“Hairspray”, “La era del Rock”).

“Es muy divertido contar con estas tres actrices increíbles para representar a estos personajes de un filme tan querido. Me siento muy agradecida de poder tener un rol en esta secuela, va a ser una propuesta para todos y todas, desde los fans que crecieron con la original hasta la próxima generación de audiencias, y realmente no veo la hora de empezar con la producción”, destacó emocionada Fletcher.

Dirigida por Kenny Ortega, creador de “High School Musical”, la película original (1993) contaba la historia de las hermanas Sanderson, tres brujas de Salem que eran resucitadas por un adolescente (Omri Katz), quien junto a su hermana (Thora Birch) serían víctimas de sus travesuras. Aunque en su momento no fue un gran éxito de taquilla, los años la fueron consolidando como un clásico de culto en Halloween.

Sistaaaahs! It’s been 300 years… But we’re BACK! #HocusPocus2 arrives Fall 2022 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/OFMTlfjCDq

— bettemidler (@BetteMidler) May 20, 2021