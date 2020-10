Habria varios focos distribuidos en diferentes barrios

La subsecretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, Ana Lagoria, se refirió al

trabajo que se realiza por la pandemia en distintos barrios con la búsqueda de

personas sintomáticas. “En el sector sur tendríamos varios focos distribuidos en

distintos barrios”, manifestó.

“Nos está dando muy buenos resultados, hace ya más de un mes que se está

trabajando en diferentes barrios. En principio solo se hacía la búsqueda de

sintomáticos, se captaba, se aislaba y posteriormente se testeaba a través del

SAME”, señaló.

En esa línea, Lagoria agregó: “Actualmente, ya directamente salen las brigadas, los

agentes sanitarios conjuntamente con personal del Laboratorio Central, con el Área

Programática N° 1 del ministerio de Salud para la toma in situ de muestras a través

de hisopados con reacción de antígenos, que es una prueba rápida, pero solamente

en pacientes sintomáticos”.

En cuanto al diagnóstico que van teniendo, Lagoria comentó: “Hay barrios donde está

un poquito más complicado, porque primero estaba circunscripto a un solo sector y

ahora, en función a la dinámica barrial, se va abriendo el panorama, dentro del

territorio hay otros barrios. Generalmente en el norte, que es donde estamos viendo

que están más bloqueados o circunscriptos a un solo territorio, se puede contener en

este momento la propagación, la circulación del virus.

”Pero todos sabemos que hay circulación comunitaria, así que los casos son o a

través del barrio o a través de las llamadas que se realizan en el Hospital San Juan,

en el Hospital de Niños, la Maternidad o el Hospital Malbrán, que también hacen

consulta espontánea y captación de pacientes sintomáticos”, indicó la profesional.

En ese sentido, en cuanto a los barrios más complicados, la subsecretaria detalló:

“En este momento en el sector sur tendríamos varios focos distribuidos en diferentes

barrios, de la avenida Güemes hacia el sur, donde primero se trabajó en el sector de

Alem y Güemes y toda esa zona, pero ahora está extendido bien hacia el sur en

diferentes barrios.

”Hay que señalar que se llama ‘conglomerado’ básicamente cuando en circulación

comunitaria los nexos son indirectos, o sea, ya no estamos buscando una relación

directa con un paciente que es positivo porque no existe. Entonces vamos cerrando

por barrios en este caso, o por radios que se dan en los barrios, y esos son nuestros

conglomerados”, apuntó.

Por último, en cuanto a si será necesario tomar algún tipo de medida en esos barrios,

Lagoria señaló: “Por el momento, no. Estamos trabajando muy bien, la gente está

respondiendo muy bien en el sentido del acompañamiento, se sienten acompañados

por la presencia de los agentes sanitarios, tanto de la Municipalidad como del

ministerio de Salud. Es un trabajo conjunto y articulado. Creo que la presencia lleva

tranquilidad y lleva información precisa para que ellos puedan sentirse seguros en su

casa mientras transiten el aislamiento”.