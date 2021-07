Hallan 65 frascos de vacunas para Covid en operativo narco

Más de medio centenar de frascos vacíos con rótulos que indican que contuvieron vacunas para COVID-19 de las marcas Sinopharm y AstraZeneca fueron secuestrados ayer en uno de los ocho domicilios allanados en barrio El Milagro.

Durante los procedimientos, un hombre y una auxiliar de enfermería de apellido Coronel (26), quien además se desempañaba como vacunadora en el Predio Ferial, fueron arrestados en averiguación del hecho. El jefe de Policía, Ángel Agüero, explicó que los allanamientos, realizados en forma simultánea por personal de Drogas Peligrosas y la colaboración de Gendarmería, fueron llevados a cabo bajo las directivas de la Justicia Federal, en el marco de la investigación que el sábado en El Portezuelo produjo el secuestro de más de 8 kilos de marihuana, que era trasladada en un colectivo de larga distancia. Agüero, en compañía del ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, destacó el accionar de los efectivos a su cargo y la coordinación con el personal de Gendarmería.

«Vinimos acá porque esto es un desprendimiento del procedimiento de drogas en El Portezuelo y hallamos los frascos de vacunas», confirmó. En coincidencia con Aguirre, indicó que ante la novedad se dio inmediata intervención al Ministerio de Salud.

«Vino la directora de Epidemiología, Gloria Barrionuevo, y constató la presencia de los frascos», agregó. Poco después desde la Policía se informó que fueron secuestrados 11 recipientes de AstraZeneca y 54 de Sinopharm, arrojando un total de 65 frascos rotulados. También se secuestró una balanza de precisión y 25 semillas de cannabis sativa. Los sospechosos fueron trasladados a la sede policial donde quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.

Sin dosis

Desde la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Silvina Fullana, explicó que luego de ser notificada del hallazgo se desplazó hasta el lugar, donde «verificamos que se trataba de frascos de Sinopharm y AstraZeneca, y ninguno de los frascos tenía dosis de vacuna. Así que dimos inicio a una investigación para determinar por qué esta persona no dio cumplimento al procedimiento de descarte que tenemos establecido, una vez que fueron inoculadas». Informó que la mujer «es auxiliar de enfermería y era vacunadora en el Predio Ferial», y remarcó que «tenemos un protocolo para la distribución y para el descarte. No hay faltante de vacunas y no hay ninguna posibilidad porque hacemos un control todos los días. Esta persona lo que hizo fue incumplir con lo establecido».

Sostuvo que «al margen de la causa penal iniciamos la investigación administrativa para determinar sus responsabilidades e hizo hincapié en que «una vez inoculadas, los frascos no tienen que tener ningún tipo de circulación en la ciudadanía. Son trasladados al Ministerio y quedan a cargo de la Dirección del Misterio».