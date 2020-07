Hallazgo arqueológico en Andalgalá

El Museo Arqueológico Provincial “Samuel Alejandro Lafone Quevedo” informó sobre el hallazgo de restos óseos y cerámica indígen mientras realizaban un pozo ciego en el patio de una casa, ubicada en el barrio 90 Viviendas del distrito Malli II, de Andalgalá.

Los restos se encontraron a tres metros de profundidad, en un depósito que daba cuentas de una gran cantidad de tierra colocada por el viento, en un período muy prolongado de tiempo; por debajo, un lente de materiales colocados por el agua, y justo por debajo de este lente de arena y pequeñas piedras, un suelo compacto y fértil de materiales arqueológicos.

En un primer momento, todo hizo suponer que el hallazgo se trataba de un enterratorio indígena, pero cuando comenzó la extracción, se pudo determinar que los materiales cerámicos se encontraban fracturados, incompletos, dispersos y que pertenecían a muchas piezas de arte cerámico Temprano, es decir, de 1.700 a 2.100 años de antigüedad; que existían carbones en todo el contexto arqueológico y que los restos óseos pertenecían a partes de la cadera y las extremidades de un mamífero que, posiblemente, se trate de un camélido andino (guanaco, vicuña o llama).

Los materiales se encontraron azarosamente dispuestos, sin haber sido erosionados por el agua, lo que llevó a la conclusión de que no se trataba de un enterratorio, sino de un contexto de descarte de bienes que perdieron su utilidad al romperse y de partes de animales que ya no eran factibles de ser consumidas, que fueron sepultados por la tierra que acarrea el viento de la región y que, por fortuna, no fueron impactados por procesos fluviales acontecidos con posterioridad.

Todo hace suponer que lo encontrado por la familia Martel, a 3 metros de profundidad, es un piso de ocupación de los primeros aldeanos que ocuparon el territorio. Los materiales se encuentran para ser examinados en los gabinetes del museo.

La intervención arqueológica contó con el apoyo y colaboración de Braian Nieva, director de la Juventud de la Municipalidad de Andalgalá.