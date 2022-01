La gira, que incluye algunas fechas en el Reino Unido e Irlanda, también contará con la participación de invitados como Arlo Parks, Mitski, Wolf Alice y Koffee.

La gira del cantante iba a tener lugar originalmente en abril de 2020, antes de ser pospuesta a febrero y marzo de 2021 debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, se vio obligado a posponer las fechas indefinidamente en diciembre de 2020.

Esta semana Styles ha desvelado y lanzado oficialmente una enorme gira por 32 ciudades que incluye tanto los espectáculos reprogramados como una serie de nuevas fechas en estadios que tendrán lugar en el Reino Unido en junio.

“Estoy tan feliz de anunciar que ‘Love On Tour 2022’ finalmente llega al Reino Unido, Europa y Sudamérica”, escribió el artista en Instagram. “Estoy tan emocionado de verlos. Gracias, los quiero. H.”

Los shows de ‘Love On Tour’ comienzan el 11 de junio en el estadio Ibrox de Glasgow. Luego continuarán por el Reino Unido e Irlanda, pasando por Manchester, Londres y Dublín, antes de cruzar a Europa y recorrer todo el mes de julio. La gira mundial concluirá en noviembre en América Latina.

Entre los invitados especiales se encuentran Mitski en las fechas del Reino Unido, Arlo Parks en Dublín, Wolf Alice en algunas fechas europeas y Koffee en todas las fechas latinoamericanas.

Todas las entradas existentes para los espectáculos reprogramados seguirán siendo válidas. Las entradas para los nuevos espectáculos se pondrán a la venta a las 9 de la mañana desde hoy , viernes (28 de enero) acá:

https://www.livenation.co.uk/artist-harry-styles-971975

Estan son las fechas confirmadas hasta ahora de su Tour: el 3 de diciembre llegaría a la Argentina.

JUNE 2022

11 – Ibrox Stadium, Glasgow, UK (new show)

15 – Emirates Old Trafford, Manchester, UK (new show)

18 – Wembley Stadium, London, UK (new show)

22 – Aviva Stadium, Dublin, Ireland (new show)

26 – Volksparkstadion, Hamburg, Germany (new show)

29 – Tele2 Arena, Stockholm, Sweden (new show)

JULY 2022

1 – Telenor Arena, Oslo, Norway (new show)

3 – Royal Arena, Copenhagen, Denmark

5 – Accor Arena, Paris, France

7 – Sportpaleis, Antwerp, Belgium

9 – Ziggo Dome, Amsterdam, Netherlands

11 – Olympiahalle, Munich, Germany

13 – Budapest Arena, Budapest, Hungary

15 – O2 Arena, Prague, Czech Republic

16 – Stadthalle, Vienna, Austria

18 – Tauron Arena, Krakow, Poland

20 – Mercedes-Benz Arena, Berlin, Germany

22 – Lanxess Arena, Cologne, Germany

25 – Unipol Arena, Bologna, Italy

26 – Pala Alpitour, Turin, Italy

29 – WiZink Center, Madrid, Spain

31 – Altice Arena, Lisbon, Portugal

NOVEMBER 2022

20 – Arena FVG, Guadalajara, México

22 – Arena Monterrey, Monterrey, México

25 – Foro Sol, Mexico City, México

27 – Parque Salitre Mágico, Bogotá, Colombia

29 – Jockey Club, Lima, Peru

DECEMBER 2022

1 – Estadio Bicentenario La Florida, Santiago, Chile

3 – Estadio River Plate, Buenos Aires, Argentina

6 – Allianz Parque, São Paulo, Brazil

8 – Área Externa da Jeunesse Arena, Rio De Janeiro, Brazil

10 – Pedreira Paulo Leminski, Curitiba, Brazil

The post HARRY STYLES ANUNCIÓ LA REPROGRAMACIÓN DE SU GIRA MUNDIAL 2022 first appeared on Metro 95.1.