¿Harry Styles en el Universo Cinematográfico de Marvel?

Al parecer, el Universo Cinematográfico de Marvel tiene una nueva estrella: el cantante Harry Styles.

Así al menos lo aseguró el periodista de Variety, Matt Donnelly, quien asistió a la premiere mundial de la película “Eternals” y tuiteó: “Una gran revelación de este estreno es que Harry Styles se integró al MCU como ‘Eros’, el hermano de ‘Thanos’”, escribió el profesional en Twitter.

Según cuentan los rumores, el intérprete de “Watermelon Sugar” hizo su debut en una de las escenas post crédito de “Eternals”.

Si bien es su primera aparición en el MCU, se trata del cuarto proyecto cinematográfico del ex One Direction, que apareció por primera vez en la pantalla grande en 2017 con “Dunkirk”. Además, estuvo grabando para “Don’t Worry Darling”, dirigida por Olivia Wilde, y para “My Policeman”.

El estreno de “Eternals” (y el debut de Harry Styles en el MCU) está previsto para el próximo 4 de noviembre en Argentina.

