Harry Styles rompe el silencio: el músico habló sobre su relación con Taylor Swift

Harry Styles habló sobre cómo se sintió cuando Taylor Swift comenzó a escribir canciones sobre él después de su separación. Los artistas salieron entre 2012 y 2013, y se cree que Out of The Woods y Style, dos singles de la cantante, podrían estar inspirados en su ex pareja.

En una entrevista con Howard Stern, el periodista le preguntó al ex One Direction si le molestaba cuando los fanáticos especulaban sobre si había inspirado ciertas canciones de Swift. A lo que respondió: “No, no me molesta. Pienso en lo que significa para mí escribir una canción sobre otra persona, y para que otra persona haga eso, creo que es halagador”.

“Incluso si la canción no es tan halagadora, todavía pasas tiempo en ella y en última instancia, usando a Taylor como ejemplo, es una gran compositora”, agregó. Además, el músico explicó que aunque se abstiene de hablar de su vida privada en la prensa “está bien haciéndolo en la música”.