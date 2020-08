Hay chispas oficialistas

En la última sesión de la cámara baja, el oficialismo tuvo que apelar al

acompañamiento de la oposición para poder sacar el aumento en el monto en la

toma de deuda de la Provincia. Sucede que faltaron cinco diputados del Frente de

Todos: Daniel Lavatelli, Verónica Mercado, Armando López Rodríguez, Hugo

Corpacci y Armando Zavaleta. Precisamente el primero de este grupo mencionó que

el acompañamiento de la oposición “comprueba que hay una especie de alianza”.

El diputado aseguró que su ausencia fue por problemas personales y que desconocía

la del resto pero deslizó que “debe haber un diálogo más con el bloque”. “Esto no es

de ahora, sino de hace mucho tiempo que los Diputados vienen pidiendo diálogo, un

debate más político, quizás la falta de la política del Gobierno puede estar fallando”.

En diálogo con Cae el Telón, dijo: “Cuando no hay participación se puede provocar

conflicto en un proyecto político, conflicto en el índole de la falta de participación y

debate”. En este sentido, remarcó que “esto lo sabe el Gobierno” y sostuvo que “no

es nada extraño que se dé un debate dentro del bloque, que se den diferencias y

disidencias”.

En este orden de ideas, Lavatelli recordó la sesión cuando se aprobó la ampliación

de la Corte y se derogó el Consejo de la Magistratura. “Lo dije hace un tiempo que la

oposición viene colaborando con el Gobierno, ahora se comprueba que hay una

especie de alianza cuando hablé que nos dejaron el arco vacío y ayer directamente

no es que no bajaron sino que aprobaron una ley del Gobierno”, expresó.

Además, el oficialista apuntó hacia sus pares del bloque por la aprobación al proyecto

de Hugo Ávila. “Me parece extraño, hubo una ley de Ávila con una partida

presupuestaria para una obra que está llevando adelante el intendente Sebastián

Nóblega, creo que no hacía falta esa obra”, indicó para acotar que se sorprendió por

“ciertas acciones y actitudes”.

También rescató que “todos los diputados acompañamos un proyecto político, la

conducción de Raúl Jalil y hacia dónde va aunque eso no quita que sea bueno que el

Gobierno profundice más los diálogos”. Sobre este eje, aseveró que al ministerio de

Gobierno le “falta dinamismo”. “Cuando la dirigencia y muchos empiezan a ver que

no hay un ordenamiento seguramente empiezan a pasar estas cosas”, reseñó.