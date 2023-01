«Hay que bajar los egos, renovar y dejar de ser radicalandia»

Por otro lado, tomó distancia de la división que protagonizó la línea Celeste en relación con la figura del presidente del partido, Francisco Monti. “Los debates públicos de cuestiones internas no son sanos. Uno puede expresar una idea, uno puede estar de acuerdo o no, eso yo lo respeto, pero llegado a cierto nivel creo que el debate debe ser interno. Me parece que nos falta un poquito más de debate interno dentro del partido y eso evitaría estas expresiones de tipo público”.

“Deberíamos dejar de ser ‘radicalandia’ con toda esta gran discusión y ponernos a trabajar en proyectos concretos, con personas que tengan experiencia, vocación política e imagen y que estén dispuestas a dar la batalla. Yo creo que la clave es buscar la gente que esté dispuesta a dar la batalla”, sostuvo en alusión a una conducción partidaria que esté dispuesta a enfrentar el año electoral.

Fama admitió que el sector al que representa considera que debería asumir la presidencia del partido como un lugar estratégico en la política. Sin embargo, expresó que su experiencia indica que no es fundamental ser autoridad partidaria para luego acceder a los cargos electivos. “El sector insiste en que debo asumir esas responsabilidades, creo que pasa con nuestro sector y seguramente pasará con otros. Desde el punto de vista personal creo que hay que privilegiar, hay que bajar los egos, hay que renovar, me parece que también es bueno renovar, y a partir de eso conseguir un equipo en términos de la vicepresidencia, las secretarías y la presidencia de cada uno de los comités departamentales”, manifestó.

Por último, explicó que no ser radicalandia implica dejar atrás los egos y las figuraciones. «Empecemos a trabajar con proyectos concretos y con gente que esté dispuesta a recorrer la provincia. Hoy hay una distancia muy grande entre los problemas de la gente y la agenda del gobierno», sentenció.