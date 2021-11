Hayao Miyazaki interrumpió su retiro para hacer un nuevo film

El autor de “El viaje de Chihiro” confirmó al New York Times que dirigirá un nuevo largometraje llamado “How Do You Live?” (¿Cómo vivís?) basado en una novela de 1937 de Genzaburo Yoshino.

Miyazaki había anunciado su retiro en 2013, pero luego regresó para hacer un cortometraje para el museo Ghibli y para su nieto Goro Miyazaki, quien recientemente dirigió Earwig And The Witch.

Goro había dicho que creía que su padre había vuelto a la cinematografía porque “básicamente necesitaba crear algo para vivir”. Cuando el Times le preguntó por qué haría otra función, Hayao dijo: “Porque yo quería”.

Los detalles sobre la nueva película permanecen en secreto, y el productor de Ghibli Toshio Suzuki calificó el proyecto de “fantasía a gran escala”. “El título de tu próxima película es” ¿Cómo vives? “, Digo. “¿Nos darás la respuesta?”

“Estoy haciendo esta película porque no tengo la respuesta“, dijo Miyazaki también a la publicación cuando se le preguntó cómo interpretaría él mismo la pregunta (“¿cómo vives?”).

