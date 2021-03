HBO Max filtró por error ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’

El esperado estreno de ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ está programado para el próximo 18 de marzo. Sin embargo, los usuarios de HBO Max que eligieron ver la última adaptación de ‘Tom y Jerry’ se encontraron con la sorpresa de que el film de DC Comics estaba disponible.

Si bien el problema fue solucionado rápidamente (el film solo estuvo disponible un par de horas) Warner pidió disculpas en un breve comunicado. “‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ ha estado temporalmente disponible en HBO Max y el fallo ha sido solucionado en cuestión de minutos”, escribieron.

A pesar de esto, varios espectadores tomaron capturas de la película y las compartieron en Twitter. Al compartir material no autorizado, la red suspendió temporalmente sus cuentas.

Y’all trying to watch the Justice League Snyder Cut?! Go to HBO and try to watch Tom and Jerry and the back out and try it again. We got the Snyder cut baby! Hahaha. Early Happy bday gift #hbo #jbatman #JusticeLeague #SnyderCut #superman #WonderWoman pic.twitter.com/xuqCyfQDEr

— barrelfullofgames (@barrelfullgames) March 8, 2021