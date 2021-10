HBO reveló cuándo se estrena “And Just Like That”, la secuela de “Sex And The City”

HBO reveló cuándo se estrena “And Just Like That”, la secuela de...

HBO acaba de compartir un video del detrás de escena de “And Just Like That”, que aunque muy breve -dura 30 segundos- les trajo a los fans de “Sex And The City” mucha felicidad. Y es que en el video se anuncia que la fecha de estreno se la secuela será antes de lo esperado: en diciembre de este año.

Quien lo anuncia en el video es Sarah Jessica Parker, que interpreta a la icónica Carrie Bradshaw desde 1998. Según agrega, esta serie será un “nuevo capítulo” de la historia de “Sex & The City”.

La miniserie estará compuesta de 10 capítulos de media hora, en los que volveremos a ver a Parker, a Cynthia Nixon (Miranda) y a Kristin Davis (Charlotte). Dado que Kim Cattrall (Samantha) no participará de la secuela, ocupará su lugar el personaje de Lisa Todd Wexley, interpretada por Nicole Ari Parker (“Empire”, “Chicago P.D.”)

También vuelven personajes clásicos como Big (Chris Noth), el esposo de Charlotte Harry Goldenblatt (Evan Handler), y Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie interpretado por el recientemente fallecido Willie Garson.

A este genial elenco se suman Sara Ramirez (Callie Torres de “Grey’s Anatomy”) y Sarita Choudhury (Mira Berenson en “Homeland”).

