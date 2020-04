HBO ya está trabajando en una cuarta temporada de Westworld

¡Westorld regresará con una cuarta temporada! Para la alegría de muchos, la misión de Dolores continuará al menos por un año más, ya que HBO renovó una vez más la serie de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy.

La serie se estrenó en 2016, y aunque cambió en muchísimos aspectos, la historia y los personajes siguen siendo los mismos. Mientras que la primera y la segunda temporada tenían un formato más tipo western, en la tercera temporada todo acaba tornándose más distópico. ¿Qué pasará en la cuarta?

En el comunicado en el que anunciaron la renovación de Westworld, Casey Bloys, presidente de programación de HBO, afirmó que han “disfrutado enormemente de cada giro y revelación de las mentes de los grandes narradores que son Jonathan Nolan y Lisa Joy. Estamos deseando ver dónde nos lleva su inspirada visión”.

This is now.#Westworld has been renewed for Season 4. pic.twitter.com/GTnF4YVB6e

