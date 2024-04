En su programa The Tonight Show, Jimmy Fallon presentó una actuación única en la terraza de los estudios de NBC durante el eclipse solar del pasado 8 de abril.

Heart fue el invitado musical de esta semana y se unió al comediante en el escenario para cantar el éxito de los años 80 de Bonnie Tyler.

“El icónico dúo de rock Heart es nuestro invitado musical esta noche; también hubo un eclipse solar. Así que hicimos lo que teníamos que hacer y cantamos ‘Total Eclipse of the Heart’”, anunció Fallon en sus redes sociales.

Iconic rock duo Heart is our musical guest tonight – also there was a solar eclipse. So we did what we had to do and sang “Total Eclipse of the Heart” with @OfficialHeart from the rooftop of @NBC during the TOTAL eclipse. Watch tonight at 11:35/10:35c. #Eclipse2024 pic.twitter.com/OtNnBV14S1

— Jimmy Fallon (@jimmyfallon) April 8, 2024