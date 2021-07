Hermanas se tatuaron el mensaje que dejó su padre antes de morir de Covid-19

Millones de familias alrededor del mundo han visto partir a sus seres queridos producto de la pandemia del coronavirus, la que hasta la fecha ha costado la vida de casi 3 millones de personas.

Rudolph Clausing fue uno de los que falleció tras complicaciones derivadas del coronavirus, tras contagiarse en noviembre del año pasado.

Anna Harp, de 27 años, y Abrielle Clausing, de 21, son dos de seis hijos de Rudolph, a quien describen como “el trabajador más duro” y “la persona más desinteresada que he conocido”.

“Era amigo de todos. Siempre veía lo mejor en todos. Estaríamos en la tienda sentados en el auto … y él siempre salía hablando con alguien como si lo hubiera conocido desde siempre. Siempre he admirado eso de él, que tan fácilmente podía hacer sonreír a alguien”, recuerda Harp al programa Good Morning America.

Rudolph tenía una enfermedad pulmonar hereditaria y contrajo el Covid-19 semanas antes del Día de Acción de Gracias. “Fue nuestra peor pesadilla hecha realidad”, dice Harp.

Su padre estuvo entrando y saliendo del hospital durante dos meses mientras luchaba contra el virus. Una noche de enero, su familia notó que no estaba bien y llamó a una ambulancia para llevarlo al hospital.

“Una vez que regresó, fue como, interminable, como si no hubiera buenas noticias, básicamente, como si no se estuviera recuperando”, dijo Harp. “Parecía que sus pulmones estaban cansados ​​y ya no podían funcionar”.

Las dos hermanas junto a su madre pudieron ir al hospital para despedirse de su padre. En su pieza encontraron una nota que había escrito desde su cama de hospital que decía: “Ha sido una vida tan buena”.

“Es una persona tan desinteresada como para estar pensando en otras personas en los últimos momentos de su vida. Pensó en escribirnos esta nota, para que supiéramos que tenía una buena vida y que estaba en paz con la vida que tenía”, dijo Harp. “Eso muestra el tipo de persona que era”.

Rudolph falleció a causa del Covid-19 el 13 de enero. y a modo de homenaje, sus hijas se tatuaron el mensaje que les había dejado antes de morir.

“Esta era la única forma en que podíamos pensar en mostrarlo y tener este recordatorio todos los días de que él vivió una vida tan buena”, dice Harp.

