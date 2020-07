Hermano de jugador de Tottenham fue asesinado en Francia

Una trágica noticia recibió el jugador del Tottenham, Serge Aurier, luego que su hermano fuera asesinado a balazos la madrugada de este lunes en la ciudad de Toulouse en Francia.

Se trata de Christopher Aurier, de 26 años, quien recibió un disparo en el abdomen en una zona industrial de la periferia de esa ciudad y que fue encontrado por vecinos del lugar.

Según la información que han entregado algunos medios ingleses y franceses, el hombre estaba con vida al momento de la llegada de los servicios de emergencia pero falleció camino al hospital, según señala Daily Mail.

Según los testigos, el autor de los disparos se dio a la fuga y las autoridades están trabajando para dar con el paradero del asesino. Aurier jugaba en el Toulouse Rodeo, de la quinta división francesa.

We are with you, @Serge_Aurier pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020