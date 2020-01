Hernán Cattaneo y los preconceptos acerca de la música electrónica y la vida nocturna: así lucha para demostrar que no todo es drogas y rock n’ roll

Hernán Cattaneo dio una entrevista a Infobae en la que habla acerca de su labor de “limpiar” los preconceptos que la gente tiene con la múscia electrónica y la noche. El encargado de Resident – su radio show en Metro 95.1, todos los domingos a las 00 hs – explicó a la periodista Belén Filgueira que, si bien hace años que lucha con esto, aún le cuesta que la gente no juzgue su trabajo.

“En una ocasión cuando llevaba a mis hijas al colegio, le comenté a algún padre a qué me dedicaba. Por poco no sale corriendo. Ahí pensé, tengo que hacer algo”, relató Hernán. A su vez, contó que es “un tipo totalmente del día”, aun que su labor siempre es de noche, Por otro lado, que no toma alcohol: “No tomé una cerveza en mi vida. No porque estuviera bien o mal, sino porque no me gusta el sabor del alcohol. Cuando de muy chiquito sabés qué es lo querés, todas las cosas que se te pueden cruzar en el camino para llevarte a tomar las decisiones equivocadas no significan nada”.

Tres veces Mejor DJ del Mundo, Hernán además se abrió a contar que no fue todo tan fácil y soñado cuando empezaba con su vida de adulto. Desde los 12 años que le apasiona pasar y hacer música, pero de chico sus padres no aprobaban del todo. Su papá, particularmente, quería que él estudie una carrera convencional, que vaya a la Universidad y se convierta en abogado. “Ahora que soy mayor entiendo perfectamente lo que le pasaba.”, explicó. “Quería que me asegurara un futuro y en ese momento ser DJ no me lo permitía. Su negativa tenía cierta parte de razón. Desde mis 15 a mis 20 años fueron tiempos de mucha pelea con mi papá. Yo no quería ir al colegio siquiera. Afortunadamente se puso duro y me dijo: ‘Bueno, okey. Negociemos’. Me compró unos equipos a cambio de que terminara el colegio. Y funcionó”.

En los que fueron los inicios de una carrera más que exitosa, Paul Oakelfold lo vio tocar en Argentina y a partir de ahí le ofreció acompañarlo en las giras y comenzó su carrera por toda Europa. Por nombrar un reconocimiento, en 2004 Hernán alcanzó el puesto número 6 en la prestigiosa DJMag.

En la nota, Cattaneo contó acerca de sus inicios y los hitos de su carrera, pero destacó que sin dudas el 2018 fue el mejor año de su carrera. Recordemos aquellos cuatro espectáculos en el Teatro Colón, en los que Hernán logró lo que ningún otro DJ luchó tanto y alcanzó para crear algo tan inolvidable: sacar de contexto a la música electrónica, al DJ, para llevarlo a un espacio absolutamente diferente, aunque, no tanto. El Colón es un espacio para artistas, para músicos, y eso es lo que es Hernán Cattaneo. “Fue el mejor año, primero porque había logrado como DJ que la música electrónica llegara al escenario más emblemático de la Argentina. En segundo lugar, porque pudimos cambiar la imagen de los DJs y de la música electrónica. Y por último, porque a los 3 meses el Gobierno de la Ciudad me declaró Personalidad Destacada de la Cultura. Cosas que para un DJ son imposibles de imaginar.”

Este mismo concepto está alineado con Sunsetstrip, el evento creado por el productor que luego de copar el Campo Argentino de Polo el año pasado, se repetirá este 29 de febrero y en Metro 95.1 somos nuevamente radio oficial. En este set de 6 horas se intenta instalar la idea de que la música electrónica puede ser PM, ya que dura desde las 6 de la tarde y a las 12 de la noche se acabó el show. “Yo no tengo nada en contra de lo que pasa a la noche, porque vivo de noche y no tengo ningún problema. Pero la gente a la que había que convencer tenía mucho preconcepto de lo que se trataba.”