Durante su carrera deportiva, Rebeca tuvo que superar diversas adversidades, entre ellas complicadas operaciones de rodilla que la hicieron dudar de su continuidad en las competiciones internacionales.

«Me sometí a muchas cirugías. No puedo darme el lujo de no concentrarme. Incluso cuando escucho música o camino por la calle estoy concentrada», había dicho la gimnasta en declaraciones a la agencia The Associated Press antes de iniciar su competición en París 2024.

Respecto a su colega Simone Biles y el desafío que implicaba medirse con la gimnasta estadounidense, Rebeca aseguró: «No pienso en las demás en absoluto. Si me concentro en lo que hacen, no me concentro en mí».