Hospital Malbran: Preparan las primeras altas de pacientes

El director del Hospital Monovalente “Carlos Malbrán”, Daniel Godoy, en diálogo con

Radio Valle Viejo dijo que hoy se cumplen las primeras dos semanas del caso testigo

de COVID-19 y que esperarán unos días para testear nuevamente y ya podrían darse

las primeras altas.

“El estado de salud de los pacientes es muy bueno y en este momento no tenemos

pacientes ni en Unidad de Terapia Intensiva ni en Unidad de Cuidados Intermedios,

todos se encuentran en una zona de aislamiento en muy buen estado de salud”,

comentó.

Asimismo, indicó que “si dios quiere pronto tendremos personas recuperadas, el

viernes (por hoy) se cumplen las primeras dos semanas del caso testigo, del primer

caso. Nosotros esperaremos unos días más, testearemos y ya estaremos en

condiciones de dar las primeras altas”.

“En este momento en la zona de aislamiento por COVID positivo hay 16 pacientes, el

resto son casos sospechosos, algunos que no pueden ser trasladados aún al

domicilio más allá de que fueron descartados. Es decir en total son 23 pacientes”,

aseguró.

Consultado por la variación en la ocupación de las UTI del Malbrán, Godoy comentó:

“Nosotros atendemos muchos pacientes más con patologías respiratorias y no todo

es COVID, la gran mayoría son pacientes que son derivados justamente para que

confirmemos o descartemos la enfermedad”.

“Por eso es el movimiento que se ve, que es muy importante, son los pacientes que

atendemos de manera primaria porque vienen al hospital o de manera secundaria

cuando son derivados de otra institución para que descartemos la enfermedad”,

detalló.

En cuanto a los profesionales afectados por el virus dijo que “si no recuerdo mal los

profesionales de la salud con COVID-19, entre enfermeros y médicos son 5 que

fueron por contacto estrecho del caso cero inicial. La mayoría está en su casa, queda

uno solo en la zona de aislamiento, afortunadamente están todos muy bien y con

muchas ganas de volver a trabajar”.

“Cuando se detecta un caso en un profesional de la salud se realiza todo el trabajo

epidemiológico para evaluar los contactos, bloquearlos, aislarlos por completo de su

familia, en el caso de que no puedan ser aislados en su domicilio y obviamente hay

un testeo inicial, un testeo posterior y todo lo que sea necesario para estar seguros

antes de que vuelvan a trabajar”, señaló.

En cuanto a que de los 42 casos haya 5 que son personal de salud, Godoy expresó

que “está dentro de los parámetros, hay que calcular que el promedio está alrededor

del 17, 18% si uno toma en cuenta lo que es la República Argentina y un poco mayor

en aquellos lugares donde inicialmente se dieron los contagios, la ola inicial. Es decir,

estamos un poquito por debajo pero igual hay que tratar de que esto no vuelva a

suceder y tratar de reforzar todas las medidas para que estas cuestiones no pasen,

pero muchas veces son fortuitas y escapan a lo que es el trabajo profesional en sí”.