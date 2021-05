Hoteleros y gastronómicos piden al Gobierno que se les permita la reapertura de locales

La Asociación de Hoteles, Bares, Confiterías, Restaurantes y Afines de Catamarca,

emitió un comunicado en el que solicita al Gobierno Provincial que les permita

desarrollar la actividad.

En el documento, señalan que “sin desconocer la grave situación epidemiológica que

cursa la provincia, se manifiesta en contra de las medidas de gobierno con el Decreto

S.-Seg. N°965 que implementa cierre de bares y restaurantes dejando únicamente la

opción de trabajo de Take Away y Delivery, medidas consideradas mínimas en cuanto

al impacto que puedan proporcionar a la protección de la comunidad y de un alto

voltaje para el sector gastronómico ya endeble, hundiendo a miles de familias,

empresarias, empleadas y relacionadas con el sector directa o indirectamente,

afectadas a nivel económico y mental”.

En idéntico sentido, manifiestan que consideran que ha sido un acto altamente

discriminativo al sector y que si la necesidad de restricciones está dada, sea de un

esfuerzo mancomunado para toda la sociedad y no sacrificando solo algunos. Cabe

destacar que servicio de retiro por local o el reparto a domicilio no alcanza ni para

cubrir los costos de los establecimientos”.

Destacan que “llevan un total de 145 días cerrados, en los que el sector no trabajó,

de nada sirvió”.

Por último, señalan: “Apelamos a la reflexión y concientización del gobierno en

particular y de la población en general por el cuidado propio y del prójimo y damos

mención a la tan trillada verdad “el trabajo es salud”, por lo que exhortamos a que

haya salud y trabajo para todos”.