‘House of the Dragon’ comenzará sus filmaciones

Basada en el libro Fuego y sangre de George R.R. Martin, House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones comenzará su rodaje este año.

La serie tendrá 10 episodios y se centrará en la novela publicada en 2018 que narra la historia de la casa Targaryen.

Según informó TV Line, Casey Bloys, el director de contenido de HBO y HBO Max, reveló que el rodaje de la serie comenzará el próximo mes de abril. “Han estado escribiendo durante mucho tiempo Se están preparando. Empiezan a rodar en abril”, dijo Bloys.

Si bien la pandemia del coronavirus retrasó muchos proyectos, HBO confirmó que la esperada serie está en marcha y se estrenará en algún momento del 2022 tal como estaba planeado.

The post ‘House of the Dragon’ comenzará sus filmaciones first appeared on Metro 95.1.