“House Of The Dragon” suma una importante figura

Graham McTavish, una de las estrellas de “Outlander“, confirmó que formará parte de “House of the Dragon”, el primer spin-off de Game of Thrones.

“Me estoy divirtiendo mucho. Acabamos de empezar. Es un gran proyecto, así que estamos empezando a conocernos. Son gente adorable”, aseguró el actor en una entrevista para la revista británica de moda Stylist.

Cuando le preguntaron sobre el personaje que interpretará, McTavish dijo: “No puedo decir mucho. Realmente no puedo decirles nada. Pero hay muchos dragones”.

The post “House Of The Dragon” suma una importante figura first appeared on Metro 95.1.