En el marco de la investigación que se lleva a cabo para buscar al autor del crimen

del Ministro Juan Carlos Rojas, se conoció que la fiscalía solicitó al Juez de

Control de Garantías que Silvina Nieva continúe detenida.

Según se pudo conocer, la audiencia se llevará a cabo hoy a las 11, en el edificio

de avenida Virgen del Valle al 700 y representará una jornada clave ya que el

flamante magistrado Lucas Vaccaroni analizará el material probatorio que hay en

el expediente y decidirá si se corresponde con tamaña imputación y la privación de

la libertad de la sospechosa.

Es la primera prueba de rigor a la que será sometido el tridente de fiscales que

llevan adelante la causa y la labor que viene llevando a cabo respecto de la

investigación del crimen del funcionario público, el cual tuvo amplia repercusión

nacional.

Para el ministerio público fiscal, los elementos a disposición, son más que

suficiente para demostrar la vinculación de la empleada doméstica del extinto

Rojas y la situación procesal actual a la que es sometida, la cual preve, en caso de

ser encontrada culpable, una pena de prisión perpetua.

Mientras se desarrolle esta medida, los fiscales aguardan los informes de las

pericias solicitadas, tanto a la misma imputada, como los celulares, ropa, regístros

filmicos, testimonios que fueron recabados desde el inicio de la pesquisa.

Hasta ayer, los fiscales ordenaban medidas al respecto, que les permite

adentrarse en las diferentes lineas de investigación que manejan. Cabe destacar

que, tras la audiencia de indagatoria a Nieva, el fiscal Laureano Palacios,

mencionó que no se descarta ninguna linea de investigación y que se está

trabajando para esclarecer lo más antes posible este hecho.

Es necesario remarcar que, la audiencia de Control de detención estaba prevista

que se lleve a cabo ayer al mediodía pero, por un pedido del abogado de la

imputada, esta se postergó para hoy a las 11 en el Juzgado de Control de

Garantías.

Sobre esta cuestión se refirió el letrado a la salida de fiscalía donde mencionó a

los medios que, hasta ahora no puede ejercer la defensa, ya que no ha podido

contar con el expediente de forma directa. “cuando fue la indagatoria, lo estuve

leyendo mientras mi clienta declaraba” recordó.

En cuanto a las declaraciones de Nieva, esta asegura ser inocente y niega haber

tenido una relación de pareja con la víctima.

En caso de que se decida que la única acusada que tiene la causa continúe

detenida, querrá decir que la fiscalía ha realizado un procedimiento correcto y

ajustado a derecho, con el suficiente grado de sospecha de la instancia.