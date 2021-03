«Brenda Micaela Gordillo, presente. Ahora y siempre». El grito multiplicado por más de un centenar fue el que se escuchó ayer a la mañana en las calles céntricas, al cumplirse un año del femicidio que tiene como imputado a Naim Vera.

La columna de manifestantes, encabezadas por familiares de Brenda Micaela, se reunió frente a la plaza 25 de Mayo y tras recorrer calle República y calle Junín, finalizó la marcha frente al edificio de la Cámara Penal N° 1, en donde se desarrollará el juicio, que aún no tiene fecha programada.

El 1 de cada mes la familia, junto a amigos y amigas de la joven organizaron las marchas para exigir celeridad en la investigación. Ayer el reclamo estuvo centrado en que se confirme rápidamente la fecha del juicio oral. El pedido también fue para que el debate sea con público y con el imputado Vera en la sala de audiencia y no mediante video conferencia desde el Servicio Penitenciario Provincial.

Ambas solicitudes fueron realizadas por escrito ante el Tribunal de la Cámara Penal N° 1 y hasta la fecha no se emitió una respuesta.

Dolor

«Muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Es un día muy difícil para toda la familia y especialmente para mí. Es volver a recordar este 1 de marzo fatal. Hoy hace un año mi amada niña que no te tengo», dijo María Espeche, la madre de Brenda al dirigirse a quienes estuvieron en la marcha.

«Mi corazón llora de dolor, mi alma está destrozada al no tenerte. Eras un ejemplo de niña. Soñadora, feliz en todo lo que hacías.

Hoy nos envuelve el dolor por tu pérdida, tu vida fue arrebatada de las manos de un psicópata clasista que no supo valorar tu vida, que te quitó de la peor manera. Mi niña, te prometo que lucharé contra quien sea para tener justicia. No permitiré que tu nombre sea manchado por corruptos, abogados del femicida y los padres que lo apañan para que siga con sus privilegios», expresó.

La mujer también criticó una publicación de un medio de comunicación en el que se dio a conocer la cifra que solicitaría a la familia de Vera como resarcimiento económico.

«La vida de mi niña no tiene precio, porque fue un ejemplo de hija. Mi niña no tiene precio, solo justicia necesitamos para que pueda descansar en paz. Por eso te prometo que no bajaré los brazos contra nadie del poder. Al contrario, me hiciste fuerte como lo hiciste para luchar siempre vos. Te amo con el alma mi niña, justicia por mi niña».

Finalmente agregó, «no bajaré los brazos. Estaré fuerte para enfrentar el juicio y mirarle la cara al femicida. Quiero un juicio presencial para mirarle la cara al femicida».

La causa

El caso fue investigado por el fiscal de instrucción N° 5 Hugo Leandro Costilla, quien pidió la elevación a juicio contra Vera, al que le endilgó el delito de «homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio».

El expediente está en la Cámara Penal N° 1, a la espera de una fecha de comienzo.