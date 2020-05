Hoy se movilizan los gremios

En medio de la pandemia por Covid-19, en la jornada de hoy se llevará a cabo una

movilización por parte de los gremios estatales a los fines de mostrar su rechazo a la

Reforma Laboral que quiere implementar el Gobierno provincial. Este plan de lucha

se da en un contexto en el cual rige el decreto de aislamiento social, preventivo y

obligatorio (ASPO) y si bien desde la organización saben de lo que dispone el

mencionado instrumento, adelantaron que la marcha se hará dentro de las medidas

de bioseguridad vigente.

Previa a la movilización, desde el frente gremial (FUSSI), el cual lo integran, entre

otros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Obreros y

Empleados Municipales (SOEM) de la Capital, SEOPS, Vialidad, Catastro, IPV, etc.,

en la jornada de ayer se dio una reunión entre los sindicalistas y el gobernador de

Catamarca, Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Jorge

Moreno.

Al terminar la reunión, Juan Godoy (Suteca) e Iván Sarquis, representante legal de

ATE, dialogaron con la prensa, oportunidad en la cual Godoy hizo un resumen de la

reunión con el Gobernador, señalando que fue positiva, dado que “se dejó en claro la

posición del FUSSI”, como así también el rechazo desde lo gremial a los

“decretazos”.

Pese a que se abrió este canal de diálogo, Godoy sostuvo que “lo que decimos y

aclaramos a la opinión pública en general y a los trabajadores en particular, que la

marcha se realiza indefectiblemente este miércoles (hoy)”. Luego, volviendo sobre la

reforma, el referente de Suteca indicó que “necesidad hay de hacer en el marco de

pandemia y cuarentena al cual nos asiste el tema de desconfianza”.

A su turno, Iván Sarquis manifestó que sobre la Reforma Laboral “nosotros aquí

hemos obtenido la promesa de que no se iba avanzar al respecto si es que no se

conseguían los consensos de los sindicatos”, agregando que “nosotros lo que

estamos planteando aquí es que no se haga un proyecto de ley que afecta los

derechos de los compañeros”.

Por otra parte, Sarquis hizo un análisis sobre la posibilidad de que los trabajadores

que participen de la movilización puedan ser sancionados a partir de que no está

permitido por el decreto de ASPO este tipo de acciones, diciendo el abogado que “el

decreto del ministerio de Trabajo de la Nación establece que la convocatoria a

medidas de acción directa efectuada por los gremios, solamente restringe aquellos

que están inscriptos”, mencionado que el FUSSI “no tiene una inscripción, por lo

tanto consideramos que la medida se puede realizar”.

No obstante, el representante de ATE dijo que la movilización se hará con las

medidas de seguridad necesarias, cumpliendo el distanciamiento social y que les

pedirán a los trabajadores que se presenten con el barbijo.