Hoy se realizan nuevas marchas para para pedir esclarecimiento del fallecimiento de Chazarreta

Además, en los próximos 45 días se realizarán nuevas pericias para determinar las circunstancias en las que murió, la data de muerte, el tiempo que los restos estuvieron a la intemperie o por ejemplo, si el cadáver fue desechado en el lugar donde fue hallado.

En diciembre del año pasado, Chazarreta denunció en una Unidad Judicial a su expareja Cristian Ortega por amenazas. La causa recaló en el turno del por entonces fiscal de instrucción N° 2, Laureano Palacios.

Por tratarse de un hecho de violencia intrafamiliar y de género, se dio intervención al Juzgado de Familia N°1 que impuso a Ortega una serie de restricciones por 90 días, a contar desde la fecha de la denuncia penal, al tiempo que en el CIF le realizaron las pericias de rigor.

Luego, la investigación de las amenazas quedó parada: el 11 de enero la familia de Karina radicó la denuncia penal por su desaparición.

Esta presentación recayó en la fiscalía a cargo de Felsztyna, quien entre sus primeras medidas ordenó el arresto preventivo de Ortega, quien fue aprehendido cuando participaba de uno de los tantos rastrillajes realizados en inmediaciones de La Aguada y la Gruta de la Virgen del Valle, en el norte de la Ciudad. Si bien poco después fue liberado, quedó vinculado a la prosecución de la causa.

Cinco días después de la desaparición el fiscal ordenó el arresto de Edith Pinto, una amiga de Karina.

La medida fue realizada en medio de un allanamiento en su vivienda, donde se secuestró una notebook, cuatro celulares, siete pendrives y tarjetas de crédito.

Poco después la mujer quedó en libertad. Nahuel Ortega, hijo de Karina, informó entonces que se detectó que ese 11 de enero Karina –que era empleada municipal-, realizó una transferencia de 300 mil pesos desde su cuenta a una cuenta de Pinto.

El joven aseguró además que “las veces que mi padre (Ortega) fue arrestado, fue por nosotros, los hijos. Siempre estuvimos de acuerdo con cada decisión tomada por ella (Karina)”.

“La señora Edith nunca mencionó en su testimonio -que se le tomó al día siguiente de la desaparición de mi madre-, que ese día a las 7:05 mi mamá hizo una transferencia», agregó.

Sobre la relación con Karina, comentó que “este tipo la seguía cielo y tierra. Estamos poniendo panfletos, me quedé callada y me siento desesperada. Si ella tomó la decisión de irse, el tipo la llevó a eso. Por eso me asusta”, había relatado Pinto tras ser liberada. Al igual que Ortega, también quedó ligada a la prosecución de la causa.

Después de estos arrestos la investigación se focalizó en la desaparición. Se dio intervención al personal de Trata de Personas y a organismos nacionales. Decenas de rastrillajes fueron realizados junto a familiares, amigos y voluntarios, con drones, perros especializados en la búsqueda de personas vivas y muertas y efectivos de la Policía Montada y grupos especiales.

Los rastrillajes fueron efectuados sin éxito en inmediaciones donde finalmente se halló los restos, medio quemados, esparcidos, junto a prendas de vestir de mujer, un celular roto y otros elementos que fueron secuestrados y de los cuales los peritos aún no pudieron obtener alguna información.

Medidas sin control

En Andalgalá, en febrero del 2021, Eugenia Olivera denunció a su expareja, Eliseo Guerrero, por violencia. Guerrero fue imputado, se le fijaron restricciones y quedó libre. Durante dos meses nadie supo de Eugenia. En julio de ese año Guerrero la mató e intentó borrar las evidencias quemando sus restos.

Anyelén Gallo Arias denunció a su ex, Leonardo Olas por irrumpir en su casa. Fue arrestado, imputado, y excarcelado con restricciones. En octubre de 2022 Olás volvió a la casa de Anyelén y la mató.

En febrero de 2022 Cinthia Aranda, en Pomán, fue baleada por su expareja, Diego Gastón Ortega, quien además hirió a su hija. Cinthia murió una semana después. La mujer denunció al violento a quien también habían impuesto restricciones.

En el 2013, Francisco Quiroga, alias «Negro La Carpa» asesinó y descuartizó a su expareja, Rita Valdez, quien lo había denunciado por violencia de género en reiteradas ocasiones. Como en los casos anteriores, también le impusieron restricciones que violó sistemáticamente.

En el año 2017, Cecilia Paola Olima fue muerta de 25 puñaladas, en Londres, departamento Belén. Por el hecho, Miguel Ángel Rodríguez fue condenado a prisión perpetua. Con anterioridad fue denunciado por violento y contó con restricciones, que no cumplió.