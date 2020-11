Hubo cruces en Diputados por los contagios de covid

Los casos positivos de coronavirus de profesionales y trabajadores de la salud se

colaron en la última sesión de la cámara baja, cuando por primera vez los

legisladores sesionaron de forma virtual. Un proyecto de la oposición para construir

una estatua en homenaje a Carlos Malbrán en Andalgalá, fue el iniciador de un

extenso debate entre el oficialismo y la oposición sobre el sistema de salud en

Catamarca. ¿El resultado de la discusión? Media sanción para construir la estatua y

un compromiso de tratar en la comisión de Salud los proyectos vinculados a los

trabajadores de la salud.

Quien abrió la discusión fue el diputado Hugo Ávila (Unidad Ciudadana). “El mejor

homenaje para Malbrán sería poner en primer lugar en el orden de prioridades el

sistema de la salud”, dijo para asegurar que la Provincia “todos los fondos que envió

Nación”eran para enfrentar la pandemia de coronavirus. El presidente de la bancada

oficialista, Marcelo Murúa (Frente de Todos) rescató los dos proyectos (uno de

Ramón Figueroa Castellanos y el otro de Natalia Herrera) que tomaron estado

parlamentario y que versan sobre acciones para con el personal de salud. En este

sentido, comunicó que “muchas de las cuestiones planteadas y muchas de las que

no, están consideradas por las autoridades de salud para su implementación” y

remarcó que “el espíritu de ambos proyectos necesariamente tiene que ser

concatenado con lo que ya se viene realizando”.

Por su parte, la opositora Marita Colombo (UCR) consideró que era insuficiente el

homenaje a Malbrán “sin situarnos en las necesidades que nuestro sistema de salud

exhibe”. A la vez, instó a las autoridades de salud “a mejorar y fortalecer la

distribución de los elementos de protección personal de los trabajadores de salud del

sector público y privado, a la par que se intensifiquen los testeos para protegerlos”.

La diputada también hizo un pedido particular. Señaló que el COE provincial “debe

incorporar en los partes diarios el porcentaje del personal de salud que contrajo la

enfermedad o que está bajo sospecha”.

El contrapunto vino de mano de Figueroa Castellanos (FT). El oficialista destacó que

el coronavirus “es un problema que nos atañe a todos” y como titular de la comisión

de Salud aseguró que se analizarán los proyectos presentados vinculados a los

trabajadores de la salud “y prontamente le daremos despacho”.

Genaro Contreras (UCR) insistió que se debe garantizar “que el sistema de salud

funcione, que cuiden a quienes están en la primera línea, médicos, enfermeros y

fuerzas de seguridad” y a su turno, Juana Fernández (UCR) recalcó que la Provincia

recibió fondos para adquisición de elementos de bioseguridad de los trabajadores e

indagó: “¿Si se recibieron los recursos por qué hoy los que están en el frente de

batalla reclaman?”. “No hay inversión en el sistema de salud pública”, acotó.

La diputada Mónica Zalazar (FT) observó con tono irónico que “es muy lindo el

ámbito legislativo como tribuna pero la gente necesita soluciones prácticas”. Seguido,

José Sosa (UCR) esgrimió que se debe “sincerar el cuadro de la situación, el

Gobierno debe poner como prioridad y política de Estado la situación de los

trabajadores y profesionales de la salud”.

Por su parte, el oficialista Augusto Barros contempló que “alrededor de la figura de

Malbrán comenzaron a desarrollarse una serie de opiniones vinculadas al sistema de

salud”, lo que “daría la impresión de que la oposición no tiene dónde enclavar el

discurso”. “No se puede hacer política de la salud y hay que ser coherentes”, pidió a

sus pares.

El legislador Carlos Marsilli (UCR), al hacer uso de la palabra, sostuvo que “el

sistema de salud anda mal hace muchísimo tiempo”, mientras que Tiago Puente lo

secundó afirmando que “el Estado provincial no tiene una planificación clara”.

En tanto, Verónica Mercado contrastó que la oposición “habla sobre la deficiencia del

sistema de salud público desacreditando a los trabajadores”. Adriana Díaz reseñó

que “las herramientas de ejecución de políticas públicas sanitarias son

responsabilidad del Ejecutivo” y Juan Denett lamentó que la oposición realice un

“aprovechamiento político en base a la hipocresía: “Se golpean el pecho y convocan

saliendo a las calles en contra de la cuarentena, tienen que ser responsables”.

Promediando las cuatro horas de debate, Francisco Monti (UCR) argumentó que la

oposición reconoce los esfuerzos, “nadie negó el trabajo, pero sí advertimos que no

se debe entrar en triunfalismos”. “No hay dudas de que hoy con casos positivos en la

provincia, ya no hay controles, que no hay apego al aislamiento”, comparó en alusión

a las primeras medidas tomadas allá por marzo.

El debate culminó de la mano del diputado Castellanos, quien destacó la visita a la

comisión que preside de diferentes autoridades vinculadas a la Salud (la ministra

Claudia Palladino, Colegios profesionales, OSEP y SAME, entre otros) para cerrar

remarcando que “fue exactamente igual la inversión en infraestructura que hizo

nación que la inversión en equipamiento que hizo Lucía Corpacci, militemos la

responsabilidad”.