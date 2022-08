FEDERAL AMATEUR

La pretemporada del “Santo” empezaría el 22 de agosto.

El presidente de San Lorenzo de Alem, Luis Gallardo, confirmó anoche que Hugo Corbalán aceptó el ofrecimiento de ser el entrenador en el Torneo Federal Amateur 2022 y que la pretemporada empezará el 22 de agosto.

“Toda la expectativa va a estar en el Federal. Con Hugo estamos tratando de reacomodar todo”, adelantó Gallardo. El club mantiene una base y confirmó como primer refuerzo al delantero Juan Cruz Herrera.

“Ya muchas veces cometimos errores y no los vamos a volver a cometer. Si otras instituciones quieren hipotecar el club para pelear un torneo y creen que así se puede lograr algo, nosotros tenemos experiencia en eso. El orden, la disciplina y el trabajo es lo que te hace llegar lejos en un torneo”, argumentó el dirigente.

“El mercado está complicado”, dijo. “Es difícil poder incorporar porque es difícil poder conseguir sponsors. Creemos que los refuerzos van a ser solamente del medio local, pero bueno, trataremos de incorporar de la mejor manera. Los resultados dicen que San Lorenzo siempre peleó arriba, venimos de perder una final con Racing de Córdoba, una semifinal con General Paz Juniors. Calculamos que con el mismo equipo y algunos refuerzos podemos mejorar”, recordó, reafirmando que “vamos a ser muy responsables con las incorporaciones, en la medida se pueda las iremos haciendo”.

Además, sobre la abrupta desvinculación de Gastón Grima, dijo: “Con Gastón veníamos teniendo muchas charlas en el aspecto deportivo, no pudimos llegar a un arreglo económico, simplemente eso. Lamentablemente no llegamos a las expectativas económicas para el cuerpo técnico. Nos pidió una plata, le hicimos una contraoferta, y no se pudo acordar”.

