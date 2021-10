Ibai dio un mensaje viral para los padres y madres que desprecian las redes sociales

Ayer el mundo tuvo que adaptarse a la caída, durante 7 horas, de algunas de las apps más usadas: WhatsApp, Facebook e Instagram. La abstinencia y las reacciones de quienes vivieron en una época sin redes se hicieron escuchar… pero Ibai tuvo que salir a contradecirlos, ¡y su video se volvió viral!

Entre la reflexión y el humor, el streamer español grabó un video dedicado a los padres y madres que desprecian las redes sociales. Se trata de un extracto de su última transmisión en la red social Twitch.

“Para todos los padres y madres que dicen: ‘Yo en tu época no utilizaba nada y éramos felices’. No te jode, porque no lo tenías”, asegura. Y continúa con la ironía: “‘No, es que jugábamos con una pelota y una peonza…’. ¡No te queda otra! ¿Qué cojones va a hacer en 1970, pues, con una pelota y una peonza?“.

Como suele pasar, su video se viralizó en poco tiempo y sumó miles de respuestas, retuits y me gustas:

No puedo estar más de acuerdo — Outconsumer (@Outconsumer) October 5, 2021

Venga parvo, volvería mil veces a la época en la que me gritaba mi madre desde casa para subir a merendar y mis amigos me tiraban piedras a la ventana para bajar a jugar al barrio, 1000 veces — Cerviii (@Cervi8) October 5, 2021

En la prehistoria íbamos en taparrabos cazando para sobrevivir y éramos felices. Mucho mal criados estaban nuestros padres con sus peonzas, balones, luz eléctrica, agua potable… pfff. No duraban ni 5 min delante de un mamut — Javiphobic (@javiphobic) October 5, 2021

