“IES tienen que cerrar su oferta para el año que viene y no hay propuesta”

Docentes y estudiantes de los Institutos de Educación Superior (IES) realizaron

abrazos simbólicos a establecimientos educativos de la Capital y, en la

manifestación, también se planteó el estado de desconcierto que viven al no saber

cuál será la propuesta académica que ofrecerán para el 2021.

De acuerdo a lo que manifestó la profesora Silvia Lizárraga a El Esquiú Play, todavía

no recibieron una propuesta por parte del ministerio de Ciencia e Innovación

Tecnológica ni del ministerio de Educación.

“En todos los IES estamos todos con un desconcierto sobre qué va a pasar el año

que viene. No sabemos. A esta altura, ya en muchos IES nosotros teníamos como

una preinscripción, trabajar sobre qué oferta va a haber en el año 2021”, aseguró

Lizárraga a este medio.

Lizárraga remarcó que “como estamos en noviembre, ya los IES tienen que cerrar

cuál va a ser su oferta para el año que viene y no hay absolutamente ninguna

propuesta desde la parte oficial ni desde (el ministerio) de Ciencia e Innovación

Tecnológica ni desde el ministerio de Educación. Es el desconcierto en el que

estamos todos, los docentes y los alumnos de los IES”.

La docente también opinó que, a su parecer, ante esta situación desde el Gobierno

provincial podrían plantear un “‘sigan con lo mismo que tienen’ para que no hagamos

más problemas, pero que seguramente el año que viene se trabajará para ese

famoso traspaso de los IES”.