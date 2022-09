SE CONCENTRARON EN LA PLAZA 25 DE MAYO

Los oradores apuntaron contra la profundización de los discursos de odio como la causa para el atentado que sufrió Cristina Fernández.

El Partido Justicialista de Catamarca realizó una convocatoria masiva en la Plaza 25 de Mayo como expresión de solidaridad y apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández. El cierre del acto estuvo a cargo del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, quien disculpó la ausencia de la senadora nacional Lucía Corpacci, presidenta del PJ, y del vicegobernador Rubén Dusso porque habían sido convocados de urgencia a una reunión en la Casa Rosada. En las alocuciones, la dirigencia del PJ rechazó los “discursos de odio” y apuntó a la responsabilidad de los medios concentrados, la oposición y algún sector del Poder Judicial por la “demonización” de la figura de la Vicepresidenta.

Distintas columnas de militantes del Frente de Todos se concentraron en el Partido Justicialista y desde allí marcharon hasta la Plaza 25 de Mayo. El escenario, localizado en la explanada de la Catedral Basílica, fue rodeado por pancartas y banderas que identificaron a cada una de las agrupaciones.

El acto demostró que hubo una fuerte movilización de la dirigencia. El intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra, encabezó una caravana que partió desde la Casa del Peronismo en Piedra Blanca y fue acompañado por funcionarios, concejales y militantes.

“No se puede construir un país con semejante odio. Sigamos trabajando, haciendo reflexionar a cada vecino, a cada vecina, que el único camino es la paz”, dijo Ferreyra.

La intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, destacó el rol de la senadora nacional Lucía Corpacci en la convocatoria a la movilización. “Muchos tomaron este hecho como si fuera broma y a mí se me revolvía el estómago. Pido que se termine el odio; nuestro parámetro es militar desde el amor”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, tuvo una enérgica arenga que fue acompañada por la militancia. “La democracia fue puesta en riego por el accionar de inescrupulosos, por aquellos que pretenden imponer nuevas formas de doblegamiento. El campo nacional y popular le dice no a la violencia política. Llamamos a la reflexión a los sectores mediáticos concentrados, a la oposición que no entiende que el odio nos enfrenta y nos destruye”, manifestó.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, cerró el acto y apuntó en primer término a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aunque sin nombrarla: “La presidenta del principal partido de la oposición trató de minimizar este hecho al decir que fue un hecho aislado, individual. La verdad que siguen sin entender absolutamente nada. No puede ser que no puedan distinguir entre las instituciones, la democracia y una cuestión partidaria; no puede ser que no puedan distinguir entre la vida de una persona, la vida de la vicepresidenta actual de la Nación y una cuestión electoral”, manifestó.

“Éste es un punto de inflexión. Tiene que haber un antes y un después. Obviamente que en la República Argentina hay partidos políticos que tienen sus pensamientos diferentes, es bueno que se debata, pero que comencemos a debatir ideas, proyectos, porque lo que veníamos viendo era una persecución, difamación, expresiones de odios y violencia, dirigidas exclusivamente contra una persona y esa persona es la compañera Cristina Kirchner”, afirmó.

La Legislatura tendrá hoy una sesión especial

El cuerpo legislativo de las Cámaras de Senadores y Diputados de la provincia sesionarán hoy de manera especial en repudio por el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

En Senadores la actividad comenzará a las 11 en el recinto legislativo Fray Mamerto Esquiú.

Por su parte, los diputados iniciarán su sesión a las 14.

La iniciativa que se tratará apunta a declarar el más enérgico repudio frente al intento de magnicidio perpetrado en contra de la vicepresidenta.

La oposición en Diputados todavía no había definido si asistía a la sesión, por lo que el Frente de Todos debía garantizar el quórum.

Fuente: El Chasqui Digital

