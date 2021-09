¡Impresionante! Graban a una ballena franca “jugando” con una mujer que hacía stand up paddle

“Creo que estaba jugando”, interpreta Jonas, como “cuando tu perrito te busca para jugar. Así, pero más grande”, escribió en sus redes. “Yo vi el gesto, lo vi en cámara lenta. No lo podía creer”.

“Yo lo estaba viendo y digo: se está comunicando. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me quedé mirando y pensando en la persona abajo. La experiencia de esa persona, qué envidia le tengo”, aseguró. “Subí una foto de ese momento a mis redes sociales y la hija (de Giorgetti) me escribe por Instagram y me dice: ‘Esa es mi mamá. Está festejando su cumpleaños en el agua’”, cuenta el fotógrafo.