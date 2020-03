Impresionante marcha por el crimen de Micaela

Francisco Espeche, tío de Brenda Micaela Gordillo (25) manifestó el calvario que

atraviesa la familia de la joven que fue brutalmente asesinada por Naim Vera (19) la

madrugada del domingo en esta ciudad Capital. “Este cobarde la mató como a un

perro y nos la entregó en pedacitos, ahora no la podemos ni velar”, expresó entre

lágrimas a los medios presentes en la multitudinaria marcha convocada para pedir

justicia en la tarde de ayer en plaza 25 de Mayo.

También se conocieron más detalles del brutal femicidio que conmocionó a la

sociedad catamarqueña y provocó una amplia repercusión nacional (ver página 7).

Aparentemente la joven víctima, según un informe de autopsia, habría muerto

producto de asfixia por sofocamiento y se descartó que pudiera estar embarazada.

Asimismo, la investigación arrojó que Micaela se defendió mientras era atacada por

Vera.



A través de las redes sociales, distintos colectivos que luchan por los derechos de las

mujeres se convocaron por pedido de la familia, frente a Casa de Gobierno para pedir

justicia por Micaela, bajo el lema “Fue un Femicidio”.

Un gran número de personas se acercó para apoyar a la familia que, con excepción

de la madre de la joven asesinada, estuvieron presentes.

Iván Espeche, en diálogo con los medios pidió que se haga justicia y que no surja

alguna mano negra que permita salir impune “a este animal”. “Espero que no haya

nada oscuro en esto y que le den la mayor pena posible”, suplicó a la Justicia.

Detalles del crimen

Si bien el caso es reciente, por las características macabras que representa, ayer el

fiscal Hugo Costilla que investiga el hecho materializó algunas medidas judiciales,

entre las que incluyeron una rueda de reconocimiento para el autor confeso, que en

un principio intentó dar una versión errónea de cómo habrían ocurrido los hechos.

Según un informe de autopsia, la joven habría sido asesinada, desmembrada y luego

prácticamente calcinada en su totalidad, esto último sería post mortem, es decir, para

intentar ocultar el horrendo crimen.

Además, el examen también arrojó que la joven no habría estado embarazada, ya

que ésta era una de las coartadas que habría manifestado Vera a la Policía al

momento de entregarse.

Hipótesis

Según informaron fuentes judiciales ligadas a la investigación, el escalofriante hecho

con ribetes similares a una película de terror, comenzó la madrugada del domingo

alrededor de las 2, cuando víctima y victimario se dieron cita en la intersección de

calle Ayacucho y Perú.

Allí, se reunieron y concurrieron a un dúplex sin uso, propiedad de una abuela de

Vera, donde habrían mantenido una discusión, de acuerdo a lo manifestado por el

acusado, por un supuesto embarazo que le había manifestado la joven víctima.

Por la información que se pudo recabar de la escena del crimen, se pudo elaborar

una hipótesis de lo ocurrido en el interior de la vivienda, donde presuntamente el

joven estudiante de medicina de 19 años, habría asfixiado a Brenda Micaela Gordillo

con un almohadón (tenía restos de sangre), el cual quedó en calidad de secuestro.

Luego de ocurrido el crimen, el sujeto habría intentado incinerar el cuerpo entero en

un asador de 50 centímetros de ancho. Como no habría entrado el cuerpo, habría

decidido desmembrarlo en sus partes inferiores y superiores, las cuales habría

terminado calcinando casi en su totalidad.

Como no había podido deshacerse del torso y la cabeza de la joven, cargó con los

restos y los trasladó al kilómetro 11 de la ruta provincial Nº 4, donde los enterró y

regresó para limpiar la escena del crimen y descartar las partes del cuerpo que no

alcanzaron a ser consumidas por las llamas (huesos de una mano y parte del fémur),

los cuales fueron encontrados en un contenedor ubicado frente al domicilio donde

ocurrió el hecho, en calle Ayacucho Norte 68.

El amigo, la clave

Según la investigación a la que pudo acceder este diario, el femicida le habría

comentado lo ocurrido a un amigo, el cual no habría dudado en confesarle el hecho a

un hermano de Naim, quien finalmente le contó lo sucedido al padre de familia, Oscar

Vera, un reconocido médico cirujano, que lo entregó a las autoridades en horas de la

tarde. El Esquiú.com fue el primer medio que informó la identidad del femicida

confeso.

Rueda de reconocimiento

En la rueda de reconocimiento, testigos habrían reconocido al joven. Esto es parte de

la tarea de reconstrucción del hecho, ya que la confesión no fue realizada en sede

judicial.

Querellante

Finalmente, se conoció que en la jornada de hoy la familia de la víctima se constituirá

como querellante bajo la representación del abogado Pedro Vélez y pedirán que se

mantenga la carátula del femicidio para el horrendo crimen.