Imputaron a Adrián Luna por intento de homicidio de Nadia Soto

El fiscal Carlos Horacio Brizuela imputó a Adrián Sebastián Luna por el delito de

“homicidio en grado de tentativa”. La dura acusación que enfrenta el hombre, que

participó de la gresca ocurrida el sábado pasado en el barrio San Antonio Sur, es por

apalear a una joven mujer y herirla de gravedad.

Toda la violencia del ataque quedó captada por las cámaras de seguridad de un

domicilio de enfrente y, como se observa en la imagen tomada por un celular, la

víctima fue rematada mientras yacía inconsciente en el piso.

El detonante de la gresca habría sido el robo de una motocicleta en la que se

trasladaba la víctima, Nadia Soto (24), como acompañante de Tamara Silva (26). Tras

ingresar a un domicilio y salir, notaron que le habían robado la moto Yamaha Crypton

y acusaron a Luna de haber cometido el hecho.

Las jóvenes mujeres increparon al agresor con palos de grandes dimensiones, hasta

que el sujeto salió de su domicilio también con elementos contundentes y comenzó a

agredir salvajemente a las mujeres.

Producto del ataque, Soto resultó noqueada de un palazo en la cabeza. No conforme

con eso, Luna le aplicó otro golpe. Según la interpretación del representante del

Ministerio Público, se trata de un intento de homicidio.

En el mismo episodio también habría resultado herido Luna, quien fue atacado por

otras personas que observaron la secuencia anterior y salieron en defensa de la

joven, que permaneció inconsciente hasta que llegó la ambulancia que la trasladó al

Hospital San Juan Bautista, donde permanece internada.

Finalmente, tras reponerse de sus heridas, Luna fue alojado en la comisaría Novena

y desde allí, en el transcurso de la mañana de hoy, será trasladado a la Fiscalía

General para responder por la dura acusación en su contra.

El hecho tuvo lugar en la manzana I del barrio antes mencionado, el sábado

alrededor de las 11.30. Una vecina pudo captar imágenes del ataque, las cuales

habrían resultado esclarecedoras para los investigadores, que llegaron a la

conclusión de que se trató de un intento de asesinato.

“Es un cobarde”

Ramona Cancino, madre Nadia Soto (24), pidió justicia por su hija y que no liberen al

acusado. “Es un cobarde para pegarle así, casi la mata. Hoy podríamos estar

velando a mi hija”, remarcó.

La joven madre continúa en recuperación y, según comentó su madre, “su bebé llora

mucho, la extraña, no se quiere ir conmigo, la quiere a la mamá”.

“Pido que siga detenido y que se haga el juicio, que ese cobarde pague por todo lo

que hizo”, expresó la madre de la víctima.

“Gracias a Dios, Nadia ha sido fuerte, sino tal vez no la iba a tener a esta hora. Los

médicos me dijeron que esté tranquila, que no tiene coágulo en la cabeza, que se va

a recuperar. Ella está con calmante, se le hinchó toda la cara, le duelen todas las

muelas, no puede hablar, está sedada”, finalizó.