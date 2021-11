Imputaron por narcotráfico al ex camarista Juan Pablo Morales

La Justicia Federal imputó al abogado y excamarista Juan Pablo Morales en una causa por narcotráfico junto a otros individuos con frondosos antecedentes, entre ellos Pablo Sebastián “La Chancha” Frías. En la indagatoria realizada ayer a la mañana,

Morales negó rotundamente la acusación en su contra y en contrapartida acusó al fiscal Federal Santos Reynoso de mantener una sociedad con un estudio jurídico. En paralelo, Morales denunció penalmente a Reynoso por “amenazas” que recibió al término del procedimiento de indagatoria, de las que hubo testigos.

Morales renunció junto a Raúl Da Prá como miembro de la Cámara de Apelaciones en octubre del añlo pasado, tras la difusión de un video editado en el que ambos aparecían cobrando una coima que sirvi´ño de basde para la habilitación de un jury. El escándalo que lo coloca otra vez en el centro de la polémica se conoció a media mañana cuando se hizo presente en el Juzgado Federal acompañado de su abogado, Luciano Rojas, para declarar en indagatoria imputado por el delito de «comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en Forma Organizada, en calidad de partícipe primario».

Tras conocer la imputación en su contra y las pruebas con las que cuenta la justicia, entre ellas un sumario de prevención labrado por la Unidad de Procedimientos Judicial dependiente de la Agrupación VIII de Gendarmería Nacional, el cual cuenta con constancias investigativas, fotografías, informes de base de datos, intervenciones telefónicas y sus respectivos informes de desgrabaciones, procedimientos, allanamientos, seguimientos, croquis, prueba narcotest y secuestro obrante en la presente causa, Morales decidió declarar.

El Ancasti accedió al texto: “Niego terminantemente la acusación que se me formula, niego haber tenido participación alguna, ni siquiera por ventura de tamaña acusación. Niego en absoluto haber tenido cualquier autoría, participación, colaboración o algo que se asemeje en este legajo, niego haber intervenido en una comercialización de estupefacientes, de hecho porque defiendo a muchas cosas, como aquí al imputado Rearte. Niego en absoluto el contenido de las supuestas escuchas leídas tengan algo que ver en tamaña acusación. Lo único que se me viene a la cabeza es la sociedad entre el Sr. Fiscal Federal Santos Reynoso y el abogado Jorge Rafael Bracamonte lo cual es harto conocido, desde ya pido la nulidad de las escuchas por violar el secreto profesional en su caso, y hago presente que formulare denuncia penal contra el supuesto abogado Santos Reynoso. Me hago cargo absolutamente de lo que estoy diciendo, ofreceré testimonio de personas que dan cuenta de lo que estoy diciendo. Todo esto es un verdadero circo de la cual el Sr. Fiscal en una absoluta irracionalidad, falta de manejo de evidencia de cargo, lo cual a todas luces demuestra, la ineficacia y el daño inconmensurable a mi persona que está ocasionando. No voy a parar hasta las últimas consecuencias porque esta sociedad se tiene que acabar. Si alguna vez he hablado con algún cliente es por cuestiones atinentes a causas de ellos, en ningún momento se me ocurre ni se me ocurriría hablar respecto de la acusación porque no forma parte de mi estilo de vida y porque se de mis responsabilidades. Considero esto Sr Juez, por último, de una gravedad institucional y un atropello al derecho de manera inconmensurable y es mi deseo no contestar preguntas en esta oportunidad”, declaró.

A su turno, el fiscal Federal pidió la palabra y solicitó que se extraigan las «copias pertinentes y sean remitidas al agente fiscal correspondiente a los fines de que inicie investigación con respecto a la supuesta sociedad de este Magistrado con el abogado Jorge Bracamonte. Asimismo, se ordene que el imputado ofrezca a este Juzgado toda la prueba que dice tener con respecto a este hecho de tamaña gravedad».

Finalmente, Morales volvió a solicitar hablar y agregó que «una vez más pone de manifiesto el Ministerio Público el absoluto desconocimiento del derecho lo cual a todas luces sea catapultado el Poder Judicial, porque jamás un magistrado puede ordenar a un imputado que ofrezca prueba. Me eximo de mayores consideraciones al respecto», cuestionó.

Finalizado el acto procesal Morales no quedó detenido. En la tarde declararon los hermanos Frías.

Amenaza

Tras finalizar la indagatoria hubo un enfrentamiento entre Morales y el fiscal Reynoso. Por el hecho Morales denunció a Reynoso por el delito de «amenazas».

La denuncia se realizó en la Policía Federal. Según se conoció, en un momento Morales hizo un comentario y allí se habría levantado Reynoso y lo increpó haciendo un ademán con presuntas intenciones de golpearlo. La escena fue presenciada por el abogado de Morales, Rojas, y uno de los secretarios del Juzgado.

Luciano Rojas

Rojas brindó su opinión en relación al hecho y señaló: «Esta circunstancia tiene toda la apariencia de una prebenda no resuelta aún, pero en atención que mi función en esta causa es técnica y no debo desenfocarme de ello, entiendo que el señor Fiscal Federal ha cometido un error mayúsculo con relación a la atribución delictiva al doctor Morales. De la sola lectura del legajo se advierte que no hay ninguna conducta que pueda reprochársele al doctor Morales menos en los extremos de la figura endilgada por el señor fiscal. La verdad que por la sanidad del sistema judicial espero que sea un error consustancial con una falibilidad humana y no otra cosa sino estaríamos en grave problema», destacó.

Asimismo, adelantó que pedirán una ampliación de declaración de imputado y ofrecerán prueba en la causa.

Se inhibieron Baracat y Javier Merep

El secretario del Juzgado Federal, Luis Alberto Baracat Marenco, y el secretario de Fiscalía Federal, Javier Merep, se inhibieron en la causa que tiene involucrado al excamarista Juan Pablo Morales. Ambos son amigos. En la mañana de ayer el abogado Pedro Vélez, representante legal de los hermanos Frías, había recusado a Baracat.

En ese contexto, en el escrito presentado por Velez señala que «es un hecho público y notorio que el Señor Secretario, Dr. Luis Alberto Baracat Marenco, tiene una amistad íntima y de larga data con el imputado y exmagistrado provincial, Dr. Juan Pablo Morales, lo cual más allá de los altos valores morales y éticos del Señor Secretario, del cual tengo el más alto concepto, no dejan de ser un óbice para cualquier participación del mismo en el presente proceso, toda vez que seguramente violentan su espíritu ante la fuerte acusación que pesa sobre su íntimo amigo, el eventual imputado Juan Pablo Morales, como así también le quitarían transparencia al proceso tanto ante la sociedad misma, dado la indudable notoriedad pública que tomará la causa al tratarse el referido imputado de un exalto magistrado judicial de esta Provincia».