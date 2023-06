Con la presencia del intendente capitalino, Gustavo Saadi, quedó inaugurado el Centro Terapéutico Educativo «Simón Dice» que tiene como objetivo brindar atención especializada a niños, adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad, ofreciéndoles una mejor calidad de vida y una mayor inclusión social.

En este centro se trabaja con el lenguaje, espectro autista, desarrollo intelectual, TDA (trastorno por déficit de atención) y TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). Además, se ofrecen aprendizajes y caracteres educativos a través de distintos enfoques, con metodología y técnicas de índole terapéutico.

En la ocasión, Andrea Armengol, propietaria del establecimiento, expresó que «este proyecto es de un largo sueño, que surgió de la idea de mi trabajo como psicopedagoga en terreno, donde había niños a quienes les costaba ser integrados; por eso comencé a gestar esta idea y pensarlo para tener este centro que esté encuadrado legalmente, que pudiese concurrir a las escuelas a integrar aquellos chicos que lo necesiten. Este es un sueño que lleva 10 años y hoy se pudo hacer realidad».

Al dejar inaugurado el funcionamiento de la sede terapéutica, el intendente Saadi dijo: «quiero felicitar a todos los que trabajaron en este proyecto, sé que demandó mucho esfuerzo y sacrificio. Hoy es un día de mucha emoción para todos, como así también para los empleados que van a trabajar en este centro y también para todos los vecinos de la ciudad; porque fundamentalmente lo que implica este centro, es un pasito más para lograr esa sociedad mucho más inclusiva y equitativa. Este establecimiento va a cumplir esa función tan importante para nuestra sociedad».

«Ningún niño y niña que asista a nuestras escuelas municipales y cuyos padres no tengan obra social va a dejar de contar con esa maestra integradora, día a día trabajamos mucho en las escuelas municipales para que sean escuelas bien inclusivas. Sabemos que también existe la educación no formal y damos apoyo escolar en los barrios, por eso vamos a firmar un convenio con Andrea para que todos los niños y adolescentes que no tengan obra social, puedan asistir a este nuevo centro».

Para finalizar señaló que «yo soy un convencido de que más allá de las habilidades de cada uno, todos tienen ganas de aprender y crecer, como así también de contribuir a la sociedad y este centro va a brindar educación, terapias especializadas y sobre todo mucho apoyo emocional para que puedan afrontar los desafíos que demanda nuestra sociedad».

Este centro cuenta con un equipo técnico conformado por docentes de Educación Especial y profesionales de diferentes disciplinas como fonoaudiología, psicopedagogía, musicoterapia, trabajo social, psicomotricidad, psicología y terapia ocupacional; quienes articularán entre lo terapéutico y lo educativo, permitiendo la puesta en marcha de dispositivos adecuados contemplando la singularidad de cada niña, niño, adolescente y familia.

Inauguración del Centro Terapéutico Educativo «Simón Dice»