Incendio importado de Tucumán ingreso a Paclín

Ayer, el director de la Brigada, Daniel García, acompañado por el jefe de Brigada,

Walter Abregú realizaron un monitoreo por el norte del departamento Paclín, más

precisamente en la localidad de Las Higuerillas, desde donde se observa un incendio

forestal que desciende por la ladera del cerro conocido como “El Quico”, en el límite

natural con la vecina provincia de Tucumán.

El director Provincial de Defensa Civil, Martín Castelli, realiza la coordinación logística

con el intendente de Paclín, Eduardo Menecier, para el arribo de una cuadrilla de la

Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales a la localidad de Las Lajas durante la

mañana de hoy, desde donde realizarán el ascenso hasta el foco ígneo.

Montalbán informó que, “si bien durante el día domingo se realizó un ascenso a

caballo por parte del personal municipal y baqueanos para un ataque inicial, la

situación se puede complicar si el fuego continúa avanzando”.

Según un relevamiento satelital realizado por el Área Técnica de la Brigada, el

siniestro habría consumido hasta el momento 600 hectáreas de pastizal y arbustos.

Por su parte, la regional NOA del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (S.N.M.F.)

realiza las gestiones para que las provincias de Tucumán y Catamarca trabajen

mancomunadamente con los medios aéreos y, de tal manera, optimizar los vuelos y

disparos en la zona limítrofe.

Estado de los últimos incendios

El Área Técnica de la Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales informó que los

focos de incendios que se combatieron días pasados en La Cébila por ruta N° 60 y

en la localidad de Yerba Buena del departamento Ancasti, no presentan actividad por

lo que se declararían como extinguidos ambos siniestros, dejando un saldo

aproximado de 160 hectáreas consumidas.

Con respecto al incendio desatado el pasado viernes en las serranías del Ambato por

sobre la ruta provincial N° 4, hasta el momento consumió casi 2000 hectáreas de

pastizal y arbustos. Los focos que aún presentan actividad se encuentran a más de

3000 msnm hacia el sur del pico conocido como “El Manchao” por lo que se espera

que, con las bajas temperaturas de la noche y la poca vegetación que presenta la

zona, no tenga continuidad su avance.

Cabe destacar que el resto de las zonas afectadas por el siniestro no presentan

ningún tipo de actividad ya que fueron controladas por brigadistas de Incendios

Forestales, Bomberos Voluntarios de Capital y de El Rodeo, personal de la

municipalidad de El Rodeo y baqueanos, por lo que no corren peligro viviendas ni

puestos