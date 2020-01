Incendios en Australia: los famosos que donaron millones para combatirlos

Desde el mes de septiembre, Australia esta siendo arrasado por incendios que ya se llevaron más de cinco millones de hectáreas, causaron la muerte de alrededor de 24 personas y de casi medio millón de animales. Esta tragedia natural generó grandes movimientos en las redes sociales y muchos famosos dieron un paso para ayudar a los bomberos y rescatistas que están trabajando en el país haciendo grandes donaciones e invitando a sus seguidores a hacer su aporte.

El músico durante su show en Sydney, Australia anunció que donaría 1 millón de dolares al Fondo de Ayuda para los incendios forestales en el país. “Todos deberíamos estar asombrados por el trabajo que están haciendo los bomberos”, dijo Elton. “Hay personas que han perdido la vida tratando de salvar hogares, hay personas que han perdido la vida y sus hogares”.

Ellen DeGeneres uso su cuenta de Instagram para informar sobre el impacto ambiental que tienen estos incendios y masivos, e invito a sus seguidores a hacer una donación. “Es casi imposible de entender el tamaño de la destrucción que está causando el fuego en Australia. Aquí les dejo tres organizaciones a las que yo ya doné dinero y espero que ustedes también lo hagan”, escribió la conductora.

La actriz australiana y su marido, Keith Urban, donaron 500 mil dólares para colaborar con los bomberos en Australia. “El apoyo, los pensamientos y las oraciones están con todos los afectados en Australia. Vamos a donar 500.000 dólares a los servicios de bomberos rurales que están haciendo de todo y dando mucho ahora mismo”, anunció Kidman en su cuenta de Instagram.

“Completamente devastada por los incendios en Australia. Rezo por todos los afectados y por aquellos que trabajan en cada frente. Estaré haciendo una donación y me encantaría que ustedes también consideraran hacer una si es que pueden”, escribió Selena Gomez en Twitter.

Absolutely devastated by the fires in Australia. Praying for everyone affected and all of the first responders. I’m making a donation and would love if you would consider doing the same if you can. Swipe up https://t.co/aEqW5SPKPG

— Selena Gomez (@selenagomez) January 4, 2020