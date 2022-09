JORNADA COMPLETA

Los educadores piden claridad sobre las horas de trabajo y lo que cobrarán si tienen que renunciar a otras escuelas este mes.

Incertidumbre docente ante la carga horaria y el sueldo que percibirán, ya que el mes de septiembre fue puesto como fecha clave para que Catamarca comience con la ampliación del horario en las escuelas denominadas de jornada extendida y completa, en establecimientos del interior y algunas del Valle Central y Educación avanza con la implementación. Días atrás, el ministerio a través de la secretaria de Gestión Educativa, Analía Valcalda, acompañada por el equipo de Nivel Primario, se reunieron con representarles de la intersindical docente para avanzar en la revisión del anteproyecto de implementación de la jornada completa en las escuelas públicas. Desde la intersindical se dio a conocer que como representante de los docentes aún no tienen seguridad de la transformación ni tienen garantías en este proceso ya que los docentes pueden salir perjudicados. Los gremios aseguran que aún sienten incertidumbre y ante esto elevarán apreciaciones para que Educación tenga en cuenta las acotaciones previo a implementar el sistema.

Sergio Guillamondegui, secretario general de SIDCA, explicó la posición del gremio ante los cambios de horarios que se darán cuando se implemente la jornada extendida.

“Entendemos que tiene que haber un acto administrativo para definir las condiciones porque no es una reasignación, es una transformación, estamos hablando de más horas de trabajo y queremos saber cómo se hará con el nomenclador de cargos, necesitamos las garantía para el trabajador, que el docente pueda optar por esta modalidad y que pueda percibirlo en el cajero al momento de cobrar su sueldo”, indicó.

Agregó que “ya hubo sachas transformaciones y luego el docente tiene que estar 5, 6 horas peregrinando para cobrar”.

“Necesitamos que el próximo mes el profesional cobre lo establecido, porque tendrá que renunciar a otra escuela para quedarse a cumplir con el horario extendido. No hay un decreto para esta medida, solo nos mostraron un bosquejo, no hay nada concreto, fuimos a una reunión con el Ministerio de Educación pero no fue el Ministerio de Trabajo, notamos una falta de conexión entre Educación y Trabajo, necesitamos que exista una acta de constatación-enfatizó- no nos sirven las charlas de café, necesitamos seguridad para nuestros afiliados”, dijo.

Por su parte, el secretario general de SUTECA, Juan Godoy, expuso la posición del gremio acerca de la implementación de las jornadas extendidas en la provincia. “Primero lo salarial y luego la carga horaria”, planteó.

En una entrevista con “Cae el telón” de Radio Ancasti, Godoy dijo: “Me gustaría aclarar que primero hay que resolver el pedido de mejora salarial por la inflación, pedimos un 40% de aumento y todos estamos de acuerdo de abrir paritarias en el segundo semestre, porque se estima que la inflación llegue al 90%, es decir, si no resolvemos esto primero no podemos pasar a analizar el aumento de tareas o doble trabajo con estas jornadas extendidas”, sostuvo.

A continuación, describió en qué consiste el pedido que presentará hoy el gremio “si se aumenta la doble jornada, que sea un doble cargo en lo salarial, creemos que debe ser ‘igual tarea, igual remuneración’”.

“Se hizo un anuncio en los medios por parte de la ministra de Educación, lo que generó confusión en la población en general y los docentes en particular, porque se dice que habrá un aumento pero no se dice que habrá un incremento en las horas de trabajo”.

“Parece que todos nos tenemos que poner contentos, como si existiera un beneficio pero resulta que no es así – aclaró- aquí se aumentan las horas de trabajo y la ministra no lo dice”.

“Lo que hay que resolver es la incompatibilidad horaria del docente a partir de la jornada extendida y la posibilidad de optar entre un trabajo y otro, porque los salarios no alcanzan, porque para superar la línea de la pobreza que está en $120.000 y si con dos turnos los docentes pueden cumplirlo, esta ecuación no la resuelve el ministerio”.

Para finalizar, dijo: “Otra cuestión para resolver es la situación edilicia de los establecimientos escolares, especialmente en el interior, por eso me parece que la ministra está haciendo muchos anuncios políticos, pero no da soluciones, hace más política que educación y le recordamos que estamos en el marco de una conciliación”, concluyó.

