Delincuentes sustrajeron las dos campanas de bronce de la Iglesia de Santa Bárbara. El hecho causó indignación entre los habitantes de la localidad de Pomancillo Oeste.

La capilla de Santa Bárbara, ubicada en la localidad de Pomancillo Oeste, departamento Fray Mamerto Esquiú, ha sufrido el robo de sus dos campanas. Según narraron consternados los vecinos del lugar, en la tarde del martes se celebró en el templo una ceremonia, y fue allí que se percataron que las campanas ya no estaban en su lugar. Cada una de ellas pesa aproximadamente 100 kilos y son hechas de bronce. Precisamente el valor de este material en el mercado podría ser uno de los motivos del robo.

El hecho causó indignación entre los vecinos de esta localidad chacarera, que además de perder estas reliquias de un importantísimo valor histórico, siguen sin poder tener solución ante la ola de hechos delictivos que últimamente se producen muy a menudo. “Estamos muy consternados por lo ocurrido, se llevaron las dos campanas de esta iglesia que es monumento histórico. No sabemos cómo hicieron para subirse, y sacarlas porque estaban atadas con cadenas muy grandes, pero hasta las cadenas se llevaron”, manifestó conmovida Rosa, una vecina.

Esta situación deja al descubierto la desatención que existe por parte de los organismos responsables de velar por el cuidado de estos monumentos. En Fray Mamerto Esquiú, varios de estos edificios sufrieron severos daños y otros fueron blanco de los delincuentes. Un hecho similar ocurrió años atrás, cuando delincuentes se alzaron con las campanas de la Iglesia del Señor de Los Milagros (Monumento Histórico Nacional ubicado en La Tercena).

Hasta el momento no hay información con respecto a los autores del hecho. Los vecinos se reunieron en el templo a la espera de los efectivos de la Unidad Judicial N° 11, que hasta el cierre de esta edición no habían llegado hasta el lugar para realizar los peritos de rigor, en tanto que personal policiales realizó rastrillajes en la zona sin poder dar con algún dato.

También esperan la presencia de autoridades municipales “vino la policía e hizo un rastrillaje, pero desde anoche (martes) esperamos que vengan los peritos de la judicial que aún no han venido, pero además requerimos la presencia de las autoridades de la municipalidad, porque se trata de un monumento histórico el que han robado, y ellos como funcionarios deben articular acciones para proteger y preservar estos sitios históricos”, agregó otro vecino.

Desprotegidos

Los vecinos de Pomancillo Oeste, revelaron a El Ancasti que, desde hace tiempo no cuentan con efectivos policiales en la zona “tenemos un destacamento policial que está en malas condiciones, pero además no hay policías, o sea que estamos desprotegidos, y ni hablar en el verano cuando crece el rio y no puede entrar ni salir nadie de acá”, reprocharon.

“Tampoco vemos a la Guardia Urbana de la municipalidad recorrer por estas calles. Pedimos mayor seguridad porque están robando en nuestras casas, las quintas, los campos. y ahora estamos angustiados porque robaron en nuestra iglesia. Este era un pueblo muy tranquilo, pedimos que hagan algo por favor”, solicitaron.

Monumento

La Iglesia de Santa Bárbara, de alto valor histórico y cultural, fue declarada Monumento Histórico Provincial por Ley 4961- Decreto N° 1878 en 1998, tanto por su tradición como por su importancia actual, ya que es el centro espiritual de Pomancillo Oeste.

El Chasqui Digital

